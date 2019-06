Il “Progetto Icaro” giunge alla sua 19^ edizione

Anche quest’anno il mese di giugno segna la fine della scuola ed il momento in cui volge al termine la 19^ edizione del “Progetto Icaro”, una campagna di sensibilizzazione alla cultura della sicurezza stradale rivolta alle scuole primarie e secondarie di secondo grado.

D’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento di Psicologia “Sapienza” Università di Roma, la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, il MO.I.GE (Movimento italiano Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, si è dato vita a questo progetto che da 19 anni nelle scuole italiane sensibilizza gli studenti nelle varie fasce di età la cultura della sicurezza stradale.

Gli incontri realizzati dal personale della sezione della Polizia Stradale della provincia di Bari-BAT, che da anni seguono i progetti messi in campo dal servizio Polizia Stradale per la diffusione della “cultura della sicurezza” nelle scuole, hanno affrontato il tema dei processi di regolazione emotiva, alla base dei comportamenti di rischio stradale (rabbia alla guida, ansia e distrazione, sottostima del rischio, ecc.), nonché ulteriori aspetti legati all’intelligenza emotiva, finalizzata a promuovere il rispetto delle regole stradali, dei comportamenti corretti e di una mobilità consapevole, presentando il non rispetto delle regole come un disvalore.

Al termine del ciclo di incontri con i ragazzi delle scuole selezionate, è stato somministrato un questionario a studenti e docenti i cui risultati saranno decodificati dal Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza. Ciò consentirà di misurare su base nazionale e con metodo scientifico il grado di efficacia dell’azione formativa e i miglioramenti eventuali da porre in essere per le prossime edizioni del progetto “Icaro”.

Un impegno che la Polizia di Stato, attraverso il suo servizio e le sue articolazioni periferiche della Polizia Stradale, onora ogni anno come tributo alla prevenzione ed alla riduzione delle vittime per incidente stradale, propria e primaria mission istituzionale.

Alla campagna 2019 ha partecipato, tra diverse scuole del comprensorio didattico barese, l’I.I.S.S. “Colasanto” di Andria.