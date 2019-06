Convegno di studio dell'ABEI al museo diocesano “San Riccardo”

L’ABEI (Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani), che lo scorso anno ha compiuto 40 anni dalla sua nascita, ha organizzato il proprio convegno annuale nella Diocesi di Andria.

Lo ha preceduto la giornata di studio “La biblioteca illustrata. apuliae exempla: libro antico e moderno”, tenutasi a Bari il 21 marzo scorso presso la sala "Odegitria" della Cattedrale.

Il convegno annuale, promosso dall’associazione è un’occasione di confronto, formazione e progettualità per i bibliotecari e per la valorizzazione dei patrimoni librari e distingue in modo particolare la sua attività a servizio delle biblioteche appartenenti alle istituzioni ecclesiastiche italiane.

L’ABEI è nata nel 1978 con lo scopo di animare e coordinare l’attività delle biblioteche ecclesiastiche ed è stata ufficialmente riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 1990.

Attenta ai bisogni formativi dei bibliotecari ed alla necessità di custodie e valorizzare un ricco patrimonio librario che possa essere fermento vivo per la crescita umana e spirituale delle comunità, per il convegno annuale l’ABEI propone di volta in volta un’ampia riflessione e la condivisione di esperienze su un tema particolare.

Il tema delle illustrazioni, da cui il titolo del Convegno di quest’anno, La Biblioteca illustrata, è incentrato sulla valorizzazione pastorale e narrativa delle immagini ed è stato suggerito all’ABEI dalla esperienza di tanti bibliotecari che si trovano di fronte non solo al testo di un volume, ma anche alle illustrazioni, di non trascurabile valore, che necessitano di una adeguata conoscenza e valorizzazione e pongono questioni legate al loro preciso riconoscimento, catalogazione e conservazione.

Il Convegno, sarà introdotto dal saluto del Vescovo diocesano, Mons. Luigi Mansi e di don Valerio Pennasso, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI. La prolusione è affidata al Presidente dell’ABEI, Mons. Francesco Milito, Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi.

Nella prima giornata si rifletterà sulle tipologie delle illustrazioni, grazie alla presenza della prof.ssa Milvia Bollati (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e del prof. Piestro Sisto (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”). Delle tecniche ci parleranno l’artista Michele Canzoneri e il prof. Rodolfo Papa (Accademia Urbana delle Arti). Infine, il prof. Andrea DE Pasquale tratterà di catalogazione e digitalizzazione.

La seconda giornata vedrà l’approfondimento sui temi della conservazione, valorizzazione e restauro di libri da parte della prof.ssa Miriam Viglione (Pontificia Università Gregoriana), di Marta Filippini, restauratrice free-lance (Papier Restauro) a cui seguirà nel pomeriggio una tavola rotonda MAB: “Le immagini tra musei, archivi e biblioteche: idee ed ipotesi per una nuova valorizzazione pastorale e narrativa”.

La Puglia, per parte sua, offre una ricca tradizione di manoscritti e di stampe, accanto alla vivacità di biblioteche operanti sul territorio, impegnate nel lavoro quotidiano per la fruizione di questo patrimonio da parte di un numero di persone sempre più ampio.

Accanto ai momenti di studio, il convegno prevede anche la visita al Museo ed alla Cattedrale di Andria, a Castel del Monte ed al Parco archeologico paleocristiano di San Leucio e Basilica Concattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia.