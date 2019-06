Si è svolta nella mattinata di domenica 16 giugno la seconda prova stagionale del campionato giovanissimi regionali di ciclismo, nonché 9° memorial "Giorgia Lomuscio" e 1° memorial "Savino Lotito" e "Giuseppe Cocco".

Una gara disputata su strada, in pieno centro ad Andria, percorrendo viale Roma, Corso Cavour, via Firenze e via Napoli. Un appuntamento a cui hanno partecipato tante società pugliesi e non solo (da segnalare anche la partecipazione di una compagine bolognese e di una abruzzese) per un totale di 130 iscritti incitati da tante famiglie e bambini accorsi per l’occasione.

Una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà.

L’A.S.D. Andria Bike, organizzatrice della manifestazione assieme alla M&M Bike, infatti, è legata con un filo indissolubile all’ass. "Giorgia Lomuscio- Tutto per Amore".

«Anche oggi siamo qui ad offrire il nostro piccolo contributo a sostegno della ricerca per sconfiggere il sarcoma di Ewing» - dichiara Francesca, una delle tante volontarie dell’associazione - «La nostra associazione, infatti, promuove la salute, in ricordo di Giorgia che era una grande sportiva; oltre che una grande creativa. Per farlo realizziamo degli elaborati originali, come ad esempio angioletti o bamboline, che si possono ordinare ed acquistare come idee regalo o bomboniere per compleanni e festività».

«Un connubio quello tra l’A.S.D. Andria Bike e l’ass. “Giorgia Lomuscio” indissolubile» - dichiara con soddisfazione Luigi Tortora, DS dell’Andria Bike, al termine della prova - «La nostra associazione punta da sempre alla promozione dell’educazione e dei valori sociali del ciclismo. Per questo abbiamo voluto dedicare questa giornata anche alla memoria di Savino Lotito (grande direttore sportivo fondamentale per la carriera di Giuseppe Muraglia, ex professionista pugliese) e Giuseppe Cocco, due persone che hanno dedicato la propria vita alla promozione di questo sport ed oggi rappresentate dai propri figli che continuano a tramandare questi valori. Siamo contentissimi, infine, di questa giornata per la grande partecipazione della cittadinanza e delle aziende del nostro territorio che ci supportano sempre nell’organizzazione di queste manifestazioni».

Per quanto concerne l’ambito sportivo, invece, primo posto tra le società per l’A.S.D. Ludobike di Bisceglie, seguita dalla Spes Alberobello e, per l’appunto, dall’A.S.D. Andria Bike che, sempre domenica, ha ottenuto un primo posto ed un quarto posto grazie a Simone Massaro e Stefano Principale rispettivamente nelle gare disputate a Noci e a Salerno.

Questi, invece, tutti i piazzamenti ottenuti dall’A.S.D. Andria Bike nel match disputato ad Andria:

G1: Mattia Muraglia 1° e Gabriele Massaro 2°;

G3: Nicola De Nigris 3° e Alessandro Antolini 4°;

G4: Alessandro Lamesta 7°, Lazzaro Pomo 9°, Paolo di Lauro 10°, Gabriele Di Gregorio 15°, Riccardo Muraglia 18°;

G4 femminile: Silvia Leonetti 1°;

G5: Giuseppe Fornelli 3°, Gianluca Lapi 5°, Giuseppe Centrone 9°, Eligio Porcelli 15°, Raffaele Cascione 25°;

G6: Giuseppe Centrone 15°.

Prossime tappe per l’associazione andriese: gara valevole per il Giro d’Italia giovanissimi a Matera e, poi, appuntamento per una gara casalinga di mountain bike presso la pista dell’A.S.D. Andria Bike ubicata all’interno dell’azienda Pomo in via Corato.