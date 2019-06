Eventi estivi 2019, arriva l'avviso pubblico per le sponsorizzazioni

Il servizio cultura e turismo del Comune di Andria, informa che al fine di favorire una migliore qualità dell’offerta di servizi e di iniziative comunali, è possibile proporre sponsorizzazioni per il finanziamento delle iniziative culturali, turistiche, sportive e sociali per eventi e manifestazioni da realizzare in Estate/Autunno/Inverno 2019/20, secondo quanto disposto nell’avviso ed utilizzabile anche per gli eventi autunnali ed invernali 2019/20.

La scelta dello sponsor avverrà sulla base di principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità.

Per “sponsorizzazione” si intende: ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine.

Le sponsorizzazioni proponibili possono essere finanziarie (sotto forma di erogazione economica - minimo €. 500,00); ovvero tecniche con proposte di beni e servizi con i quali realizzare l’obiettivo oggetto dell’Avviso, indicandone il valore economico complessivo.

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Andria garantisce, in linea generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione :

ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale nelle campagne di comunicazione secondo i piani appositi e relativi ai progetti ed alle iniziative, oggetto di sponsorizzazione;

la visibilità sul sito istituzionale del Comune, in relazione alle attività sponsorizzate;

la possibilità, previo assenso dell’ Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;

la possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni, collaterali ed esclusive.

L' Avviso (allegato b) rimane aperto dal 19 giugno 2019 al 12 luglio 2019.