Uno scatto di vita per l’Hospice pubblico di Minervino Murge. La Asl Bt promuove un concorso fotografico aperto a tutti i cittadini, fotografi professionisti e amatoriali, per allestire i luoghi che ospiteranno l’Hospice a Minervino Murge.

L’obiettivo del concorso è quello di promuovere la partecipazione della comunità chiamata a scegliere e regalare uno “scatto di vita” per un luogo destinato a prendere in cura i pazienti nella fase progressiva della malattia.

Le immagini non dovranno rappresentare volti, ma dovranno richiamare alla serenità e alla positività. Le immagini selezionate a cura della Direzione della Asl Bt, con il supporto dell’area della Comunicazione, saranno stampate della Asl Bt, firmate dall’autore e utilizzate per allestire le stanze di degenza e tutti i luoghi di accoglienza dell’Hospice di Minervino Murge.

Gli autori delle foto selezionate saranno invitati alla cerimonia di inaugurazione dell' Hospice.

Le foto dovranno essere inviate entro il 14 luglio all’indirizzo di posta elettronica comunicazioneaslbt@gmail.com in formato jpeg 300dpi, corredate da: nome e cognome dell’autore, contatti (mail e numero di telefono), autorizzazione all’uso delle immagini.

Ogni autore potrà inviare un massimo di 5 foto.