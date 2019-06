“Aggredita” sui social una donna che non c’entra nulla con la vicenda del cane trascinato dall’auto, commento su Facebook Copyright: AndriaLive

“Aggredita” sui social una donna che non c’entra nulla con la vicenda del cane trascinato dall’auto, commento su Facebook Copyright: AndriaLive

“Aggredita” sui social una donna che non c’entra nulla con la vicenda del cane trascinato dall’auto, commento su Facebook Copyright: AndriaLive

Il video del cane trascinato dall’auto, diffuso sui social, ha scatenato commenti molto "pesanti" contro chi guidava l’auto incriminata.

Questa volta, però, i commenti sono stati indirizzati contro la persona sbagliata.

Infatti, dopo la pubblicazione della targa dell’auto incriminata, qualcuno si è preso la briga di risalire al proprietario e lo avrebbe fatto, oltretutto, in modo approssimativo e senza verificare la veridicità della fonte, dando il là al caos e facendo scatenare il putiferio contro una persona che non ha nulla a che fare con la vicenda.

La donna contro cui sono stati indirizzati i commenti è l'andriese Betty di Chio, che ha contattato la nostra redazione per spiegare la sua totale estraneità ai fatti, specificando che si sarebbe trattato di un caso di presunta omonimia.

Senza grandi ricerche, bastava guardare le foto del cane coinvolto nella vicenda e quello di Betty per capire che si tratta di cani diversi.

Ancora una volta, questa vicenda (che per fortuna ha visto il cane sopravvivere, malgrado tutto) dimostra come, spesso, notizie "delicate" che avrebbero bisogno di seri approfondimenti amplifichino sui social il peggio che alcuni esseri umani sono in grado di esprimere all'indirizzo di persone, talvolta incolpevoli di essere bersaglio mobile da parte dei più arguti leoni da tastiera.