Anche Andria ha celebrato, lo scorso 20 giugno, la Giornata Mondiale del Rifugiato, occasione chiesta dall’ONU, con l’obbiettivo di far conoscere la condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo, costretti a fuggire dalle loro terre per fame, miseria, guerra, calamità naturali e tanti altri drammi e persecuzioni. La “Comunità Migrantesliberi” in collaborazione con l’Ufficio Migrantes della Diocesi di Andria nell’ambito del progetto SPRAR/SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) ha organizzato una due giorni di eventi in cui si sono alternati diversi momenti di confronto e di condivisione.

Solidarietà e accoglienza sono principi costituzionali, ribaditi nella giornata mondiale del rifugiato, anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 2018 sono state più di 70 milioni le persone costrette a lasciare la propria terra. I rifugiati ci rimandano ogni giorno a vicende di sofferenza, di discriminazione, di separazione dalla loro terra d’origine, dalle loro famiglie. Storie che ricordano a tutti noi l'importanza di farsi servo e rispettare l'altro: «Per servire l’altro – commenta don Geremia Acri - bisogna farsi minuscoli; bisogna inginocchiarsi davanti all’altro e guardare la sua faccia. Io sono un ministro di culto, poi ci sono i ministri della politica… La parola “ministro” deriva dal latino “minus”: bisogna essere inferiore ... dobbiamo diventare piccoli ed essere servi, del migrante e dell’italiano, senza fare distinzione di razza. Gesù Cristo ha abbattuto il muro di separazione che c'era fra gli ebrei e i pagani facendo dei due un solo popolo nuovo e fin quando non ci convinciamo che l'umanità è una sola resteremo ancora rinchiusi nei vecchi schemi».

In rappresentanza delle istituzioni, la dott.ssa Rachele Grandolfo – Sub Commissario straordinario, Andria e la dott.ssa Ottavia Matera - Dirigente settore Socio Sanitario comune di Andria, hanno sottolineato la validità del servizio Sprar nella nostra città: un esempio positivo di accoglienza e di crescita a livello educativo, umano e anche professionale per gli ospiti di Casa Santa Croce Rosario Livatino (bene confiscato alla mafia). Ed è proprio da qui, da Casa Santa Croce - nel quartiere di San Valentino - che gli ospiti, assieme ai volontari dell’associazione Three Place hanno provveduto alla pulizia degli spazi pubblici circostanti per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla tutela del bene pubblico.

Non sono mancati momenti di festa e di convivialità sulle note del dj set dell'ass. Andriaground.