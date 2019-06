Come prevenire il tumore al seno: se ne è parlato venerdì 21 giugno nella sala conferenze della biblioteca comunale G. Ceci, nell'ambito dell'incontro promosso dal Rotaract Club Andria Castel del Monte in collaborazione al Rotaract Club di Barletta PHF.

Dottori e testimonianze a confronto per parlare dell'importanza della prevenzione e dello screening mammografico.

La dott.ssa Francesca Di Chio, esperta di senologia diagnostica e screening presso il presidio territoriale di assistenza di Trani, San Nicola Pellegrino, è intervenuta per invitare alla sensibilizzazione continua: «Molte donne purtroppo hanno ancora tanta paura nell'eseguire i controlli al seno. Importante è la prevenzione non solo nelle donne ad alto rischio eredo-familiare, ma anche per le donne in giovane età. È importante sensibilizzare ad eseguire i controlli al seno rivolgendosi innanzitutto al medico di famiglia per poi essere indirizzate a radiologo-senologo che può aiutare a far diagnosi. La diagnosi precoce aumenta le possibilità di sopravvivenza. Ad oggi, nella Asl Bt è stato inserito anche il sistema dello screening che riguarda le donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni. Sono donne che a casa ricevono la lettera d'invito a presentarsi nei presidi ospedalieri della ASL Bt per eseguire, appunto, una mammografia di controllo».

La dott.ssa Di Chio ci anticipa che a breve la Asl Bt si fornirà di mammografo tridimensionale con tomosintesi, per rispondere meglio alle esigenze delle pazienti.



Restano dunque fondamentali le modalità dei controlli preventivi a cui sottoporsi per assicurarsi di essere in salute o per avere una diagnosi precoce di eventuali patologie, e quindi maggiori possibilità di guarigione. Oggi ci sono programmi di controllo mirati che risultano efficaci per poter prevenire o diagnosticare precocemente un tumore al seno e quindi intervenire sul nascere della patologia con le cure necessarie.

Con l'attivazione di programmi organizzati di diagnosi precoce come le indagini di screening, la percentuale di guarigione nei confronti dei tumori al seno aumenta in maniera significativa, ragion per cui l'invito rivolto a tutta la popolazione femminile è quello di effettuare prevenzione nei tempi e nei modi giusti.