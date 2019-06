Anche il cielo quel giorno sembrava imbronciato. Mest Andrea non aveva alcuna intenzione di aprire la bottega. La sua piccola abitazione con annesso laboratorio dove si dilettava a impagliare le sedie o a fare piccoli lavori di falegnameria non era interessata alla demolizione ordinata dal sindaco Marano. Tuttavia con altri uomini aveva deciso di assistere alla demolizione non tanto delle case fatiscenti quanto di quella piccola chiesetta sovrastata dalla statua di terracotta con l’effigie del santo protettore della città antica.

Come tanti andriesi non sapeva nulla di sant’Andrea se non che era stato apostolo di Gesù da cui era stato chiamato un giorno insieme al fratello Pietro per edificare la Chiesa. E lui lasciò la barca che gli garantiva un reddito certo per correre l’avventura di predicare la “Verità” per la quale sacrificò anche la vita. Don Zingaro avrebbe detto nel 1954 ai braccianti che se uomini tutto sommato vigliacchi (si immagini Pietro) accettarono di morire per una Persona, vuole dire che quello che avevano “visto” aveva del portento: se san Paolo dirà che se non fosse risorto la fede non avrebbe avuto senso, con il martirio di Pietro e tutti gli altri apostoli abbiamo la certezza che la Verità veramente si è fatta carne.

Per Andrea tutte queste cose erano difficili, ma una cosa aveva capito con gli amici: stava per andare in frantumi quella piccola chiesetta che aveva raccolto le ansie e le speranze di tanta povera gente. Aveva tentato con gli altri di impedirne la demolizione, ma nulla potettero quando quella mattina gli operai si presentarono armati di piccone per ridurre in frantumi un manufatto che aveva resistito per secoli. Marano, che aveva visto morire tra le sue braccia una bambina per le avverse condizioni igieniche, non ebbe ripensamenti.

Perché sant’Andrea fosse diventato patrono di Andria non è facile capirlo. I documenti sono stati avari con gli andriesi. Come sempre quando non parla la Storia subentra la leggenda a parlarci di un Apostolo che accompagnava Pietro da Brindisi verso Roma, che entrambi si siano fermati in Andria per convertire gli andriesi e poi Pietro abbia proseguito per Roma lasciando in Andria Andrea che si era ammalato. Di qui la storia d’amore di un popolo verso un santo che avrebbe accettato di morire su una croce strana ( a forma di X): tanti sono gli andriesi che portano questo nome, tanto amato che persino l’arco di ingresso della città ha mantenuto il nome del santo nonostante le manipolazioni federiciane. É vero, la distruzione delle grotte fu voluta per eliminare il degrado igienico, ma forse la chiesetta poteva essere salvata.

Gli abitanti della zona furono trasferiti lontano dal loro ambiente: viale Orazio (e poi Virgilio) era in campagna e la sofferenza per questo trasferimento si sentiva nei commenti degli stessi protagonisti che, è vero, avevano avuto una casa nuova, più grande e più accessoriata, ma non era quella della loro “storia” personale e familiare. Alzarsi la mattina e incontrare gli altri, scambiarsi gli odori della cucina e persino l’olezzo “du nicissarie” (dal quale ricavavano lo stato di salute dei vicini) faceva di quelle persone una sola famiglia, pronti a soccorrere gli altri in qualsiasi circostanza. Il popolo è una collettività omogenea con identiche tradizioni e identiche speranze.

Anche la figlia di Andrea ebbe il villino essendo sposata con tre figli: ogni giorno Francesca faceva anche diverse volte avanti e dietro dalla casa al centro storico per accudire i genitori e preparare loro da mangiare. Si portava appresso i ragazzini perché potessero frequentare la chiesa di san Nicola sia per qualche lezione di catechismo che per giocare un po' con gli amici che avevano frequentato da piccoli. Poi i genitori morirono e ogni legame si interruppe. La nostalgia di Francesca si interiorizzò: la nutriva nel suo intimo. Ogni sera quando si inginocchiava per la preghiera la lacrimuccia abbelliva il suo viso reso duro e appassito dalla sofferenza e dai sacrifici.

La vita ai villini era caratterizzata dalla solitudine: i parenti non venivano perché lontani, i vicini erano sempre più estranei al punto che spesso qualche parola di troppo trasformava il tutto in rissa. Francesca fu contenta quando finalmente in una specie di garage nacque la parrocchia dedicata proprio a sant’Andrea: uno stanzone vuoto e disadorno, ma sufficiente per far fraternizzare gli abitanti della zona che intanto stavano crescendo di numero. É quando manca qualcosa che ci accorgiamo della sua importanza. Il vostro narratore ha conosciuto la signora Francesca, ormai non più giovane, quando come sindaco in quella chiesa dei poveri si recò per organizzare con il parroco don Vincenzo Giannelli la prima vacanza sulla neve per i ragazzi portatori di handicap: una esperienza straordinaria a Pizzoferrato (in Abruzzo). Era il gennaio 1987: li aveste visti in discoteca la sera!

Quando il figlio di Francesca (Andrea come il padre, aveva convinto il marito a dare la precedenza a suo padre, “tand poue pnzoim piur ad attant”) dovette sposarsi lei volle che la cerimonia si svolgesse in quel garage abbellito come meglio poteva: al parroco che le dava la libertà di optare per un’altra chiesa lei rispose: chess ià la chiessa nost. D chess n’amma rcrdeie (di questa ci dobbiamo ricordare). E il parroco apprezzò il gesto: il garage quel giorno si riempì fino all’inverosimile e si approfittò per pregare per la costruzione della chiesa nuova, una chiesa che racconti la nostra storia.

Quella preghiera corale ebbe l’effetto sperato. Le opere d’arte non nascono per caso, serve sempre una combinazione di elementi che alla fine ti portano a rendere marginali gli aspetti venali per dare sfogo ai sentimenti e alla partecipazione. Andrea si chiamava anche il padre appena scomparso di chi ebbe l’incarico di progettare la chiesa e che il vescovo Calabro chiamerà poi “il comunista”.

Finita la costruzione il giorno della inaugurazione fu raccontata la storia e il significato di quella chiesa: il racconto colpì molto Francesca anche perché nel frattempo la sua istruzione era aumentata: non quella scolastica ma quella della vita. Ecco allora che un giorno radunò i nipoti per una merenda particolare. A loro insaputa aveva preparato con le sue mani della buona focaccia che sposata con la mortadella (andata a prendere appositamente a Porta la barra) non passava inosservata al naso di quelli che per qualche ragione si avvicinavano al cesto che la conteneva.

Portò i ragazzi davanti alla chiesa. Li fece sedere sui gradini e cominciò a raccontare: Questa chiesa racconta la storia della gente che ci abita intorno. Lo dico a voi perché lo raccontiate domani quando sarete grandi, cominciò con tono solenne.

Il popolo delle grotte fu esiliato dalle proprie abitazioni e trasferito in una zona che era un deserto: se voi guardate bene la chiesa sembra una grande tenda: lo vedremo meglio dopo quando entreremo dentro e scorgeremo le travi disposte in modo irregolare proprio per dare la sensazione ondulatoria della tenda. Il popolo è sempre in cammino anche a sua insaputa, l’importante è tenere fede alle origini e ai valori: le dieci finestre centrali sono lì a ricordare i dieci comandamenti che sono la forza della nostra religione, come lo furono per gli ebrei. La facciata interna, invece, delinea nella sua essenzialità la porta di sant’Andrea, simbolo di appartenenza civica. La Religione e lo Stato, se ancorati solidamente tra loro fanno un popolo felice: commenta il vostro narratore sorpreso dalla capacità di comunicazione acquisita negli anni da Francesca, tanto diversa da quella che da giovinetta aveva abitando nelle grotte.

Il più grande dei nipoti chiese il senso di quella struttura alta vicino alla chiesa: è il campanile, rispose la nonna. Quella è un miracolo dell’ingegno umano: “il comunista” e il costruttore (Vurchio Salvatore) diedero vita a una gara avvincente per produrre un’opera d’arte (senza nemmeno tanti soldi a disposizione). Vedete sotto c’è una barca e una vela: sant’Andrea era un pescatore che lasciò la pesca dei pesci per obbedire a Gesù che lo voleva pescatore di uomini. La direzione verso cui marcia la barca è Gerusalemme, quella terrena simbolo di quella celeste. Al timone è abbarbicato il popolo rappresentato dall’elemento povero che è il rame mentre la parte di acciaio del campanile rappresenta il Cristo che guida il suo popolo. Lo si riconosce dalla corona di spine, simbolo del sacrificio che ci tocca sopportare se si vuole coltivare la speranza. Sembrano cose materiali, disse la nonna, ma raccontano una storia eccezionale.

A questo punto nonna Francesca invita i nipoti a entrare in chiesa dove casualmente incontrano una ragazza bielorussa seduta all’ultimo banco. Dopo aver mostrato l’immagine della porta di sant’Andrea Francesca, approfittando che non c’era nessuno tranne la ragazza straniera, fa sparpagliare i nipoti chiedendo loro cosa notassero per prima. Tutti risposero l’altare e il Crocifisso.. Era stata l’unica raccomandazione del vescovo Lanave nell’affidare l’incarico al progettista. A questo punto la ragazza si inserì nel gruppo: Quelle due braccia stese lì in alto sembrano abbracciare tutti, nessuno escluso, disse ai ragazzi e raccontò la sua peripezia di vittima di Chernobil, venuta in Italia accolta con amore da una famiglia andriese. Era la prima chiesa conosciuta perché qui vengono accolti i bambini della Bielorussia. Sono rimasta impressionata dall’accoglienza della gente come da quella del Crocifisso. A 18 anni mi sono convertita al cattolicesimo quando ho conosciuto il monaco russo che proprio ha lavorato per abbellire la chiesa con le sue icone. Quando una bambina le chiese cosa l’avesse spinta a rinunciare alla sua religione per abbracciare quella cattolica la ragazza guidò il gruppo verso il tabernacolo: vedete, disse, Dio è dappertutto, ma qui il Cristo è presente fisicamente. Il tabernacolo si apre sia verso la chiesa grande che verso la cappellina, quasi a sottolineare la disponibilità ad ascoltare tutti. Io vengo qui e trovo la pace, parlo con Lui come avrei fatto con mio fratello rimasto in Bielorussia.

Tutti insieme, anche la ragazza, si trasferirono sulla scalinata esterna dove Francesca li fece sedere, prese la focaccia e la coca cola e distribuì a tutti, replicando in qualche modo la pagina del Vangelo di Luca: Lo (li) riconobbero (riconoscerete) dallo spezzare il pane (anche allora il pane azzimo era una specie di focaccia, senza mortadella però).