Villa comunale, FareAmbiente: «Urge provvedimento di interdizione a biciclette elettiche»

Primi risultati conseguiti dalle Guardie Giurate Volontarie Zoofile di FareAmbiente nell’espletamento del Servizio svolto nella Villa Comunale e nel Parco IV Novembre. La relazione è stata già inviata al Commissario Prefettizio dott. Tufariello con l’esito del servizio svolto nella scorsa settimana.

Le guardie oltre ad essere intervenute in alcuni casi nei confronti di alcuni cittadini invitandoli a rispettare le norme sulla corretta conduzione dei cani e a mantenere un comportamento rispettoso dei luoghi pubblici per la salvaguardia del decoro e dell’ambiente, hanno evidenziato attraverso le relazioni di servizio, alcune problematiche che meritano di essere attenzionate, ovvero il mancato intervento di sfalcio dell’erba infestante presente all’interno dell’area di pertinenza alla strutture Dopo di Noi e la segnalazione del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione del Parco IV Novembre, dedicato al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Ma fra tutte è stata evidenziata la necessità urgente che venga adottato un provvedimento di interdizione alle biciclette elettriche a pedalata assistita che rappresentano un vero e proprio pericolo per pedoni, bambini e animali a causa della spropositata velocità che riescono a raggiungere, spesso guidate anche da ragazzini. Infatti dalle relazioni di servizio si evidenzia, in particolare, la criticità rilevata a riguardo della sicurezza per la pubblica incolumità, compromessa da una pericolosa presenza di biciclette a pedalata assistita che scorrazzano liberamente a velocità sostenuta lungo viale della Passeggiata e all’interno della Villa comunale entrando ed uscendo pericolosamente dal portale di ingresso: transito facilitato dalla incomprensibile rimozione di alcune barriere poste all’ingresso del portale principale che vanno assolutamente ed urgentemente ripristinate. Il servizio - conclude Miscioscia - proseguirà anche nella settimana dal 24 al 28 giugno con interventi mirati a controllare che venga rispettata la corretta conduzione dei cani e che venga osservata l’Ordinanza Sindacale n. 392 del 27/08/2018 al fine di prevenire l’atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, che spesso non provvedono a rimuovere nell’assoluta immediatezza le deiezioni con notevoli ripercussioni ed implicazioni sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale e del decoro urbano, soprattutto nei giardini e nei parchi pubblici e nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bambini. Inoltre verrà attivato anche il servizio di controllo relativo alla microchippatura dei cani per la verifica della regolare iscrizione all’anagrafe canina presso il settore veterinario dell’ASL/Bat dei cani».