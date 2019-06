Mediastars, è uno dei più autorevoli riconoscimenti a livello nazionale per la realizzazione di campagne di Advertising, Corporate Design e Comunicazione Multimediale, giunto alla sua 23° edizione.

L’ambita Stella Mediastars è stata contesa tra 2000 iscrizioni e 509 progetti per l’edizione 2019.

La premiazione, avvenuta lo scorso 14 giugno presso l’Auditorium Testori della Regione Lombardia, ha coinvolto 112 professionisti provenienti da agenzie e aziende di tutta Italia. I progetti presentati riguardavano le diverse aree del mondo della pubblicità e svariati settori produttivi.

Il premio assegnato a Formule Creative per la categoria non food restyling e Special Star per la direzione creativa a Giovanni Lopetuso riguarda il restyling del packaging Jadea Intimo, realizzato per l’azienda Intimo Artú con sede ad Andria, in Puglia. Al progetto hanno collaborato assieme all’art Director Giovanni Lopetuso, il Graphic Design Savino Inchingolo e il fotografo Joseph Cardo, partner storici dell’agenzia.

«Formule Creative, presente nel settore da oltre vent’anni, ha maturato esperienza nei settori del marketing e della comunicazione, grazie ad un team qualificato e motivato, sempre pronto a sperimentare nuove soluzioni e formule creative. L’agenzia ha sempre lavorato al fianco di grandi realtà locali, contribuendo alla loro crescita a livello nazionale e internazionale.

L’approccio strategico ad ogni progetto è il segno distintivo dell’agenzia: studia, pianifica, consolida, crea o rilancia un concetto, un brand, un’idea in settori come il fashion, food, beverage, underwear, beachwear.

Le formule proposte - conlcude Gianni Lopetuso - non sono formule rigide e standard ma sempre in divenire, professionalità che si combina ad arte con la giusta dose di creatività.