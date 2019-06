Rifiuti: disservizio stamane nella raccolta dell'umido

Ancora disservizi nella raccolta dei rifiuti. Stamattina, i mastelli pieni di rifiuti organici sono rimasti a terra in diverse zone della città.

Il motivo è presto detto: i mezzi per il ritiro dei rifiuti sono tutti carichi poiché non sono stati accolti dalle varie piattaforme che ritirano i nostri rifiuti. Di conseguenza, la Sangalli non riuscendo a svuotare i propri mezzi, non può procedere alla raccolta di rifiuti come da calendario.

L'Aro - che coordina le funzioni ed i servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati relativi alle fasi dello spazzamento, raccolta, trasporto e servizi annessi - non avrebbe pagato alle piattaforme, poiché a sua volta risulta creditrice nei confronti del Comune di Andria. Pertanto ne consegue la chiusura dei cancelli da parte delle piattaforme.

Una problematica arcinota alla nostra comunità. Intanto da palazzo di Città ci fanno sapere che il commissario Tufariello è alle prese con la questione e sta cercando di risolverla nel più breve tempo per evitare ulteriori disservizi: con l'allerta meteo e le temperature particolarmente calde, tenere in casa l'umido diventa problematico. Auspichiamo solo che tale situazione non "legittimi" numerosi incivili ad abbandonare i rifiuti per le campagne, danneggiando ulteriormente l'ambiente circostante.