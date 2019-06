Oggi sit in delle guardie giurate davanti la prefettura di Barletta

Le guardie giurate dell’istituto Cosmopol incroceranno le braccia domani, 28 giugno. La proclamazione dello sciopero è stata fatta dalla Filcams Cgil Bat che annuncia anche un sit-in davanti alla Prefettura di Barletta, dalle ore 10 alle 18.

«Torniamo a mobilitarci davanti alla sede della Prefettura per protestare contro il mancato riconoscimento degli istituti contrattuali come gli scatti d’anzianità e il sistema 6+1+1 (la turnazione che garantisce il riposo infrasettimanale e la giornata di permesso) oltre ai turni massacranti che questi lavoratori svolgono, solo per citare qualche incongruenza. Fatti che caratterizzano tutte le postazioni gestite in appalto dalla Cosmopol nel territorio provinciale della BAT» spiega Tina Prasti, segretaria generale Filcams Cgil Bat.