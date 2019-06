«Sono tornati a vendere la frutta per le strade. Possibile che nessuno se ne accorga?» - questo il titolo del video postato su facebook dall’ex assessore Pierpaolo Matera che lamenta la presenza di motocarri che vendono prodotti ortofrutticoli, rivendicando con orgoglio di aver quasi debellato il fenomeno durante il suo periodo assessorile: «Sono arrivato, anche di concerto con la ASL, con le associazioni sindacali, con le associazioni dei consumatori, con la Consulta a far emanare un'ordinanza che è entrata in vigore il 1 maggio 2019 e che ha regolamentato la materia. Sinceramente – continua Matera - pensavo che qualcuno si adoperasse affinché questa ordinanza fosse effettivamente rispettata. Così non è stato perché, a mio avviso, si sono invece moltiplicati i motocarri in giro e c'è un disordine commerciale che lede non solo chi paga regolarmente le tasse ma soprattutto la nostra salute. Le ordinanze non sono carta straccia e chi è preposto ai controlli ha il dovere di farle rispettare senza se e senza ma».

Matera punta il dito nei confronti del commissario prefettizio e delle forze dell’ordine preposte al controllo, ma non fa i conti con coloro che invece, anche nei mesi in cui il controllo era sotto la sua guida assessorile, hanno fotografato il “misfatto”. Effettivamente, la vendita di frutta agli angoli delle strade non ha mai subito interruzioni.

Premesso che l’ordinanza presa in esame dall’ex assessore Matera non poteva disciplinare la vendita agli angoli delle strade, l’ex consigliere di Forza Italia, l’avv. Antonio Nespoli piccatamene risponde: «Caro ex Assessore Pierpaolo Matera, allego foto del 09/03/2019 quando eri saldamente in carica e dalle quali si evince chiaramente che anche in quel periodo la frutta agli angoli delle strade della nostra città si vendeva più che disinvoltamente. Questo stucchevole “giochetto” di voler far intendere che da quando non siete più in carica la Città sia allo sbando ha francamente stancato perché si vuol sottintendere con questa fine strategia, concordata evidentemente a tavolino con l’altro Illustre ex, che sia stata sbagliata la scelta di non approvare il bilancio e conseguentemente far cadere l’Amministrazione. Credo, invece, che quanto stia emergendo sulla situazione debitoria dell’Ente e sull’avvio da parte del Commissario di alcune procedure di gara e rivisitazione di altre situazioni amministrative gestite in maniera opaca riveli, di contro, l’assoluta bontà della nostra scelta e, dall’altro, la vostra assoluta incapacità ad amministrare la città corroborata da una deprecabile condotta politica, atteso che nella situazione determinatasi bisognerebbe avere più “sensibilità istituzionale” nei confronti di chi ha l’onore e l’onere di guidare in questa fase così critica la nostra città. Ma mi rendo conto che “non si può cavare sangue dalle rape”, giusto per rimanere in tema».