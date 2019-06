Il Coordinamento per i diritti umani della Bat alla marcia della legalità

Il Coordinamento per i diritti umani della Bat, composto da Cgil Bat, Cisl Bari-Bat, Uil Bari-Bat, Anpi Bat, Arci Barletta “C. Cafiero”, consulta giuridica Cgil Bat, Mga – sindacato nazionale forense, Libera Andria presidio “R. Fonte”, Arcigay Bat, Anolf Bari-Bat, Libera Trani, Comitato Bene Comune Trani, Ambulatorio Popolare, Confraternita Misericordia Barletta, Confraternita Misericordia Andria, Oasi 2 Trani, Arci Hastarci Trani, Home & Homme Onlus Barletta, Igino Giordani Barletta, Terre Solidali Trani-Bisceglie, Etnie Trani-Bisceglie, Caritas Diocesana di Trani-Barletta Bisceglie ha diffuso una nota con la quale dichiarare di aderire alla marcia per la legalità in programma ad Andria il prossimo 1° luglio, a partire dalle 20.30 da piazza Umberto I, per essere affianco del Forum di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Andria che ha promosso il corteo silenzioso per le vie della città a seguito dei fatti criminosi accaduti il 24 giugno scorso nei pressi del parco giochi della villa comunale: «Abbiamo raccolto l’invito rivolto dal Forum alle associazioni del territorio convinti come siamo che non si può restare indifferenti di fronte a quanto successo nei giorni scorsi. Sosteniamo con convinzione la mobilitazione credendo anche noi nell’importanza dell’impegno civico e per far crescere la cultura della legalità».