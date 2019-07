La dott.ssa Isabella Fusiello è il nuovo Questore di Potenza

Nuovo incarico per la dott.ssa Isabella Fusiello che da quest’oggi è il nuovo Questore di Potenza.

Il nuovo incarico segue quello ricevuto nel maggio scorso dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, ovvero quello di seguire i lavori per il completamento della Questura di via Indipendenza.

La dirigente andriese dunque torna al sud, nel capoluogo lucano, lasciando l’ultimo incarico ovvero presso la Segreteria generale del Viminale, a Roma, a fianco del vice direttore generale, il Prefetto Luigi Savina.



Ricordiamo che la dott. Fusiello, con una laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari, è dal 1985 nell’Amministrazione della Pubblica sicurezza in qualità di commissario della Polizia di Stato. Ha ricoperto il primo incarico presso la Scuola CAIPS di Abbasanta per poi essere assegnata alla Questura di Nuoro. Nel 1989 è stata trasferita alla Questura di Bologna con incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione sino al novembre 2002. Grazie all’esperienza maturata a Bologna è stata successivamente chiamata a dirigere la Divisione stranieri presso il Dipartimento della P.S. a Roma. Dopo il corso di formazione dirigenziale ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali sino a giungere a Trieste dov’è rimasta poco più di un anno per poi congedarsi e prendere servizio nella capitale.

Un nuovo incarico dunque per una donna che onora la nostra città essendo fortemente legata alle sue origini.

A lei le congratulazioni dalla redazione di AndriaLive per questo nuovo incarico che aggiunge un ulteriore importante tassello nella sua già grande carriera.