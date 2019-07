L'impegno di "Tutt'altro" per la costruzione di un pozzo in Etiopia

Mercoledì scorso si è tenuta una cena sociale presso la scuola di creatività “Tutt’altro”, realizzata da Marianna Civita. L’obiettivo della serata è stato raggiunto grazie a un’importante affluenza: iniziare la raccolta fondi per la costruzione di un pozzo in Etiopia.

Il maestro di “Tutt’altro”, Francesco Merra, è solito viaggiare per il mondo, coi suoi ragazzi e partecipare a progetti fotografici. In queste occasioni “Tutt’altro” ha piantato alberi, per esempio in Islanda o negli Stati Uniti, con l’obiettivo di far sentire noi tutti, cittadini di una stessa casa.

Quando si è palesato la possibilità di realizzare un viaggio fotografico in Etiopia, Francesco ha deciso di fare qualcosa di più: «come nei confronti di uno studente in difficoltà, il buon maestro deve impegnarsi di più per aiutarlo, così noi di Tutt’altro abbiamo deciso di impegnarci di più, e costruiremo un pozzo».

La costruzione del pozzo, in un villaggio dell’Etiopia, Paese che soffre cronicamente di siccità, ha come fine quello di sensibilizzare noi, cittadini fortunati che viviamo nel Nord del mondo, relativamente ricco e ben servito, che esistono situazioni difficili e che abbiamo il dovere morale di aiutare chi è in difficoltà. Come recita la scritta alle spalle di “Tutt’altro”: “I because we are”, (Io sono, perché noi siamo), motto africano che rimarca come la nostra unicità esiste solo a condizione che anche gli altri stiano bene.

L’attenzione alla cittadinanza attiva, che si cerca di sviluppare nella scuola di Tutt’altro, raggiunge lo scopo quando i bimbi sentono casa loro la villa comunale, le strade della propria città, così come le montagne dell’Islanda e uno sperduto villaggio nell’Etiopia.

La serata è stata presentata da Marcello Tucci, anch’egli alunno di “Tutt’altro”, molto tempo fa. Egli lavora come operatore legale in materia di immigrazione ed asilo, ha partecipato a due esperienze nel Paese africano. Ha collaborato a progetti di monitoraggio e cooperazione internazionale allo sviluppo.

La realizzazione del pozzo vedrà coinvolta anche insieme per l’Africa.

L’associazione “Giorgia Lomuscio Tutto per amore”, aiuterà “Tutt’altro” per questo progetto. Il motivo lo spiega Giuseppe Lomuscio, padre di Giorgia, utilizzando le parole della figlia, scomparsa a causa di un tumore: «”dopo la terza media vorrei frequentare il Liceo Linguistico per conoscere le lingue, per viaggiare, conoscere le tradizioni dei popoli e poterli aiutare, perché è proprio questo a renderci unici”. Questo è quanto Giorgia scrive nel suo tema a scuola il 17 dicembre 2015... nessuno conosceva quanto avremmo scoperto il 14 gennaio 2016. Facciamo tutto in suo nome, chiaro che la nostra Associazione si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sul Sarcoma di Ewing, questo però non ci impedisce di sostenere progetti che mettono al centro l’uomo e l’amore. Il pozzo Giorgia in Etiopia va proprio in questa direzione».