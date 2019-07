Yemen primo stop all'esportazione di armi Italiane

Stop alle bombe italiane in Yemen. La Camera dei Deputati ha votato una mozione di maggioranza per sospendere la vendita di armi pesanti, bombe d’aereo e missili, a Emirati Arabi e Arabia Saudita. Senza dubbio importante è stata la spinta data dalle oltre 103.000 firme già raccolte con la petizione lanciata da Save the Children nell’ambito della campagna “Stop alla guerra sui bambini”.

Dall’inizio del conflitto in Yemen, nel 2015, almeno 6.500 bambini sono rimasti uccisi o feriti dai bombardamenti e più di 19 mila raid aerei hanno colpito scuole e ospedali, decine di migliaia di vittime civili. La guerra nello Yemen è considerata la tragedia umanitaria peggiore.

Data importate, dunque, quella del 26 giugno 2019 perché la mozione sul conflitto in Yemen presentata dalla maggioranza di Governo impegna l’esecutivo ad: «…adottare gli atti necessari a sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile e loro componentistica verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen».

La decisione italiana

La decisione italiana arriva dopo che nei mesi scorsi già i governi di Germania, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Regno Unito avevano deciso di sospendere le esportazioni di armi pesanti verso Ryad. Arabia Saudita e emirati Arabi sono attualmente parte attiva nella guerra in corso in Yemen da 4 anni. Già nel 2017 una risoluzione dell’Europarlamento spingeva per un embargo nella vendita di Armi all’Arabia Saudita, che non è però mai stato adottato.

«Un primo passo importante al quale però ora il Governo è chiamato a dare seguito immediato, impegnandosi concretamente perché nessun armamento, e non solo bombe d’aereo e missili, prodotto in Italia venga più utilizzato contro civili inermi e bambini vulnerabili vittime del conflitto in Yemen», ha dichiarato Filippo Ungaro, Direttore Comunicazione e Campagne di Save the Children.

La riconversione industriale

Uno dei difetti più grandi di quanto approvato dal Parlamento, sottolineano i responsabili della ONG, è che nella mozione mancano totalmente indicazioni al governo per spingerlo a impegnarsi direttamente a sostegno di processi di riconversione produttiva militare.

Nel nostro Bel Paese dal 1990 esiste anche una legge, (legge 185/90) secondo la quale in Italia non è consentito né il transito né la vendita di armi a un Paese in guerra, come attualmente sono Arabia Saudita ed Emirati Arabi.

Il senso della dignità della persona erompe nel riconoscimento della sua libertà spesso oltraggiato da un governo di uno stato dall’ordine politico, religioso ed economico perverso. Il valore intangibile della persona oggi deve essere salvaguardato con ogni mezzo e strumento in ottica di un bene globale.

Solo avendo uno sguardo universale potremmo varcare la soglia dell’altro nel rispetto della sua unicità è affermare il diritto della vita.