“Credo che la terra sia la piu' bella forma d'arte che si possa desiderare” (Andhy Warhol) con questa frase l’associazione “3 Place” chiude il lungo post sulla propria pagina facebook con il quale ha annunciato che ieri, 2 luglio, ha inaugurato e consegnato alla città “E-Wall”: «ieri abbiamo inaugurato il muro di strada “vicinale Martinelli” ed è stata una esperienza davvero emozionante».

I volontari, continuano, raccontando la storia e la nascita dell’idea dell’“E-Wall”: «il progetto nasce a gennaio di quest’anno. Un genitore di un bambino che frequenta la scuola “Montessori”, nonché nostro associato, ci segnalò lo stato di degrado e abbandono in cui versava il piazzale antistante del plesso scolastico. Il nome “E-Wall” è l’acronimo di “Ecological Wall”, muro ecologico. Di li cominciammo a buttar giù delle idee per un progetto di decoro urbano e di sensibilizzazione alla salvaguardia ambientale. Il progetto prevedeva una manutenzione straordinaria del verde con pulizia delle aiuole. A tale manutenzione si aggiungeva la pulizia della parete dell'ingresso principale della scuola, compreso anche il marciapiedi, e la pitturazione della parete con un murales, che avesse come frase una citazione sul rispetto del “Pianeta Terra”.

Subito ci mettemmo al lavoro con degli incontri con la dirigente e le maestre della scuola e contestualmente abbiamo fatto partire il contest per le proposte di disegni da parte di artisti andriesi e non. Una volta giunte le proposte, le abbiamo fatte analizzare alle stesse maestre della scuola che hanno proceduto alla scelta dei murales.

Il passo successivo è stato quello di trovare un finanziatore che finanziasse il materiale da utilizzare per quest’opera e in questo siamo stati fortunati nell’incontrare delle persone che hanno da subito sposato il progetto e finanziato il materiale.

Decisi i murales e trovato il finanziatore, non ci restava che iniziare.

Il 6 Aprile, un sabato mattina, abbiamo iniziato i lavori: quella mattina c’erano quasi 100 persone presenti tra bambini con i propri genitori, le maestre e i nostri volontari.

Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo» hanno concluso i referenti di “3Place”.