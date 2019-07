Concorso Dirigenti scolastici, quali ripercussioni del "pasticciaccio" per le scuole andriesi?

Sta tenendo banco, in questi giorni, la questione legata al possibile annullamento del concorso nazionale per Dirigenti scolastici: il Tribunale regionale del Lazio ha infatti accolto un primo ricorso tra quelli presentati da numerosii candidati che avevano denunciato irregolarità nelle prove.



"Il ricorso va accolto - scrivono i giudici amministrativi - a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell'operato della commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione". Si fa riferimento in particolare alla incompatibilità di tre commissari, ma il Ministero ha annunciato che farà ricorso contro la decisione del Tar "predisponendo, con l'Avvocatura dello Stato, appello al Consiglio di Stato". Il Tar ha accolto il ricorso "sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del Miur: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari".

Il concorso per dirigenti scolastici serve per coprire 2.425 posti nelle scuole. Dai 34.580 iscritti si sono presentati alla prova pre-selettiva (non annullata dal Tar) a luglio scorso in poco più di 24mila. Gli ammessi allo scritto sono stati 8.736: gli 8.700 previsti da bando, più 36 candidati che risultavano pari merito con un punteggio di 71,7. Le graduatorie degli ammessi all'orale sono uscite a fine marzo: 3.795 quelli che sono passati, il 43%.



Nella nostra città fremono diversi candidati risultati vincitori (e non) nelle varie prove espletate: la "vacanza" della carica più alta al Liceo "C. Troya", ricoperta temporaneamente quest'anno da Francesca Attimonelli, già dirigente della scuola "Vaccina", il pensionamento di Fortunata Terrone, Dirigente dell'Itis "Jannuzzi" e il trasferimento "forzato" per raggiunti limiti di incarico (secondo l'Ufficio Scolastico regionale Puglia viene sostenuta la necessità, ai fini anticorruttivi, di prevedere una rotazione forzata negli incarichi una volta che sia stato superato un periodo massimo di rinnovo di quattro incarichi triennali, pari a 12 anni) di Nicoletta Ruggiero, Ds del 1° circolo didattico "Oberdan", e di Michelangelo Filannino, Ds del Liceo Scientifico "R. Nuzzi", dovrebbero dare il via a una piccola "rivoluzione" per gli istituti andriesi. Tra rumors legati alle domande di mobilità annunciate o meno dai Dirigenti di alcune scuole, rimangono comunque due posti vacanti da ricoprire. Si attende ora di capire se anche questo sarà l'ennesimo "pasticciaccio" all'italiana o se il mega concorso che dura da quasi 1 anno e mezzo sarà davvero tutto da rifare.