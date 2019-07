Il 28 giugno del 1984, 35 anni fa, un gruppo di professionisti e amici ha fondato ad Andria il Circolo della Sanità, con lo scopo di “promuovere in un clima di lealtà, amicizia e stima, lo scambio di esperienze acquisite nei singoli settori, contribuendo con studi e proposte allo sviluppo generale delle attività sanitarie”.

La festa sociale del 28 giugno scorso, che si è tenuta nella splendida location della corte della ottocentesca “Villa Monnalisa” a Corato, ha voluto commemorare il 35° compleanno del Circolo, in concomitanza del passaggio delle consegne al nuovo direttivo. Circa 150 partecipanti hanno colorato questa festa con un arcobaleno di significati: di incontro per molti, di conoscenza per qualcuno, di ritrovo per tanti altri, di impegno a collaborare per tutti. Il dott. Vito Abbrescia, la dott.ssa Dora Capogna, cerimoniere e presidente del biennio appena trascorso, hanno dato inizio alla serata salutando i presenti ed illustrando le tappe vissute negli ultimi due anni di vita associativa.

Numerosi gli ospiti della serata: Circolo della Sanità di Barletta, Associazione Commercialisti Cattolici andriesi, Università degli Studi di Bari. Cooperativa “Questa città”, Ordine dei medici BT, Associazione “Amici per la vita”, Associazione “Musincanto”, Consultorio diocesano, Associazione “In compagnia del sorriso”, Associazione “Il Castello dei sorrisi”, Biblioteca diocesana di Andria, Lions Club Castel del Monte Host, gruppo teatrale “Gli smisurati”, Scuola Corsara di Trani.

La parola è poi passata alla neo presidente dott.ssa Flora Brudaglio, che nel suo discorso di saluto, dopo i sentiti ringraziamenti, ha evidenziato la necessità di un percorso personale di formazione ed elaborazione per l’operatore della salute: «”Noi non potremo accompagnare una persona in un percorso terapeutico oltre al livello al quale siamo giunti” (Jung)». Ha quindi formulato al Circolo l’augurio che si connoti sempre più come un’organizzazione efficiente, efficace, fatta di persone che hanno deciso di investire parte del loro tempo per poter offrire ai colleghi e amici occasioni culturali e conviviali, di crescita di ognuno. L’altro augurio che la presidente ha fatto al Circolo è quello di aprirsi sempre più alla cittadinanza, parlando di salute con i cittadini e con chiunque desideri ascoltare e condividere. L’auspicio è che il Circolo possa costruire la salute dialogando con la comunità, rendendo ogni socio protagonista, unito nel comune proposito e nella volontà di servire. È stato presentato il nuovo consiglio direttivo: vicepresidente dott. Aldo Carnicella, cerimoniera dott.ssa Vincenza D’Avanzo, segretaria dott.ssa Giovanna Santoniccolo, tesoriere dott.ssa Laura Buonomo, past president dott.ssa Dora Capogna.

Le emozioni della serata hanno raggiunto colori più accesi quando con le note di “We are the champions” sono stati presentati ed omaggiati i soci che sono iscritti da più tempo al Circolo della Sanità e tra questi anche alcuni soci fondatori: dott. Salvatore Lotito, dott. Sabino Figliolia, dott. Michele Vitti, dott.ssa Isabella Scattaglia, dott.ssa Teresa Chieppa, dott.ssa Savina Leonetti, dott. Giuseppe Cicco, dott. Riccardo Liso, dott. Vincenzo Tolentino, dott.ssa Maria Cassano, dott. Giuseppe Losito, dott. Benedetto Fucci., dott. Michele Sellitri, dott. Nunzio Casucci. Una proiezione ha sorpreso tutti: il video di saluto della dott.ssa Angela Vitale, il primo medico donna della città di Andria, punto di riferimento importante della Sanità andriese e socia del Circolo. La figlia della stessa, architetto Viriana Fattibene , ha ritirato l’omaggio donatole dal dott. Dino Del Vecchio, Presidente dell’Ordine dei medici BT. I soci senior hanno poi accolto quelli appena iscritti: dott. Nunzio Tota, dott.ssa Rosanna Crisantemo, dott. Domenico Sgaramella, dott. Michele Patruno, dott.ssa Giulia Gallo, dott.ssa Gabriella Ieva. Emozionante si è rilevata l’accoglienza della socia fondatrice dott.ssa Isa Scattaglia di suo figlio dott. Giuseppe Lopetuso, che in questa incantevole serata è divenuto socio. Il Circolo, come tante altre realtà associative, trova nel suo passato, nei presidenti precedenti e in tutti i soci la certezza di vivere l’oggi pensando al futuro.

Poi la festa è proseguita tra balli, sorrisi, buon cibo, complicità, propositi e tanta serenità fino a tarda notte.

Si dice che i bambini siano la voce della verità, ma anche gli adolescenti possono diventare il termometro giusto per misurare la temperatura di un evento. «Sono contento di essere andato alla festa del Circolo della Sanita di Andria perchè mi ha fatto sentire il clima di serenità e di pace che può regnare nella sanità, che vive ogni giorno la strada dell’incontro con l’altro come ricchezza e come fonte di speranza di vivere una vita migliore, più autentica». Questo il commento di un ragazzo quindicenne che ha partecipato alla festa, abbastanza veritiero. Tutti hanno apprezzato la piacevole temperatura della serata e non certo intendendo solo quella atmosferica. Il saluto finale della cerimoniera Dott.ssa Enza D’Avanzo sulle note della canzone “Buon viaggio” di Cesare Cremonini ha accompagnato l’arrivederci di questa tappa della vita del Circolo, che per questo biennio ha proposto il tema “La cura in una sanità che cambia: ieri oggi e prospettive future”, con l’auspicio che tanti altri compagni di viaggio percorreranno lunghe strade con il Circolo della Sanità di Andria. Buon Viaggio!