Con l’arrivo dell’estate, gli incendi diventano un problema serio che sta interessando, quest’anno come in passato, anche la nostra comunità.

Da qualche giorno, ci giungono in redazione numerose segnalazioni di incendi, soprattutto serali, molto probabilmente causati dalla mano dell’uomo che li utilizza per i più svariati motivi. Uno di questi, per esempio, è la pulizia dei campi dalle erbacce e dai rifiuti che comincia con un piccolo rogo che poi sfugge al controllo di chi l’ha appiccato, causato ingenti danni.

Danni che riguardano sia la salute, ma anche l’economia e l’agricoltura stessa perché tantissimi ulivi sono stati danneggiati e, sicuramente, nella prossima stagione olivicola non daranno i propri frutti. Ne è esempio quanto accaduto in contrada Cocuzzo, dove le fiamme hanno lambito appunto gli ulivi: a pagarne le conseguenze sono, purtroppo, i proprietari mentre gli ignoti piromani la passano liscia.

Tutto ciò accade sia per la mancanza di controlli del territorio, sia per un problema culturale di chi pensa di ripulire il proprio appezzamento con incendi dolosi, senza interessarsi delle conseguenze sui campi limitrofi e su tutta la comunità.

Andria, e non solo, fonda la propria economia sull'agricoltura che meriterebbe maggiore attenzione e maggior cura, con azioni repressive e di prevenzione, da parte di tutti gli enti preposti al controllo.