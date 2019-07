Asl BT, presentati i nuovi direttori di unità operativa

«Abbiamo presentato ieri ben nove direttori di strutture operative ospedaliere e territoriali – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – questo è un momento molto importante per noi perché la precisa definizione dei ruoli in una organizzazione tanto complessa come la sanità, significa qualificare le responsabilità, avere una organizzazione manageriale e gestionale di riferimento, creare punti di certezza. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto dalla nostra Area del Personale ancora impegnata in altre procedure concorsuali che a breve porteranno alla nomina di altri direttori di unità operative».

«Con ognuno dei nuovi direttori – continua Delle Donne – abbiamo definito progetti di miglioramento, valutato le opportunità di riqualificazione delle attività e creato un dialogo collaborativo. Facciamo tutti parte della stessa squadra e la loro presentazione è anche un momento di confronto con tutti gli altri direttori di unità operativa: la sanità può crescere, può aspirare a dare sempre più opportunità di cura solo quando si lavora in un clima di scambio delle competenze e delle professionalità. A ognuno di loro, alle loro equipe vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro».

«Siamo riusciti ad attirare eccellenze anche da fuori regione – aggiunge il Direttore Generale – questo significa che siamo diventati ancora più attrattivi, che il nostro è un terreno importante di coltura scientifica e clinica. A conferma di ciò ci sono anche i dati del Piano Nazionale Esiti che mostrano una crescita verticale della nostra Asl. Attraverso l’inserimento di nuovi skill professionali stiamo mettendo un tassello importante in un quadro strategico finalizzato a migliorare i processi e le funzioni e quindi a erogare prestazioni caratterizzate da innovazione tecnologica e scientifica».

«Il capitale umano per la nostra Asl è diventato il bene strumentale più importante – conclude Delle Donne – stiamo facendo un investimento mirato che sta dando già ottimi risultati».