Caso Csm: lascia il pg generale della Cassazione, l’andriese Riccardo Fuzio

Nel caos che sta coinvolgendo il Csm arriva il colpo di scena, il procuratore generale della Cassazione, l’andriese Riccardo Fuzio, ha incontrato il Presidente della Repubblica per comunicargli la scelta della collocazione a riposo anticipato a far data dal 20 novembre 2019, per il suo probabile coinvolgimento nella vicenda di Perugia e nel caso Palamara.

Scelta questa che è stata apprezzata sia dallo stesso Mattarella che gli ha "espresso apprezzamento per il rigore istituzionale con cui ha assicurato il tempestivo esercizio dell'azione disciplinare in una contingenza particolarmente delicata per la magistratura”, sia dal Ministro della Giustizia che ha definito la scelta come "un gesto di grande responsabilità, la collaborazione è stata fin dall'inizio sempre molto virtuosa e anche nell'azione disciplinare che era stata portata avanti c'era stata grande lucidità e tempestività. Prendiamo atto di questo suo passo molto importante".