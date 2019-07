​Dehors ad Andria, il plauso delle associazioni per l'approvazione del regolamento

Reazioni più che positive alla decisione del Commissario Straordinario del comune di Andria, dott. Gaetano Tufariello, di dare seguito all’approvazione del Regolamento sui Dehors concertato con la Soprintendenza.



Consensi dal mondo associazionistico con il presidente Unibat Savino Montaruli che ha dichiarato che in questo modo si da sicurezza alle Imprese perché non accada più quanto accaduto a Barletta dove la Soprintendenza intervenne d’imperio, con tutte le conseguenze per gli esercenti, e soprattutto si sia messo fine ad un’azione polisindacale che evidentemente mirava a dare rassicurazioni che poi si sono rivelate farlocche, anche alla luce delle diffide e delle conseguenze note.

Anche dal mondo associazionistico locale, da parte della Società Civile, giunge il compiacimento per la decisione commissariale. Dall’Associazione “io Ci Sono!” hanno dichiarato: «questo Regolamento condiviso mette al primo posto la fruibilità dei luoghi pubblici e la preminenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privatistico. Ora bisogna realmente attuare un serio programma ed azione di verifica e di controllo, soprattutto in alcuni luoghi del centro storico cittadino ma non solo, affinché le aree parcheggio, quelle a disposizione dell’utenza quindi dei cittadini, vengano lasciate libere e fruibili e non occupate da manufatti ed altri oggetti impropri che ne limitino o addirittura ne inibiscano la regolare e normale fruibilità pubblica. Il Comando di Polizia Locale, pur in assenza di indirizzo politico, non stia fermo, come anche alcune considerazioni discutibili di taluni farebbero intendere per scopi propagandistici, e si attivi con immediate azioni di controllo per agire dove sa di dover agire facendolo immediatamente» hanno concluso da "Io Ci Sono!".