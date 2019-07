Flashmob per la pace sulla scalinata del Carmine Copyright: n.c.

In seguito ai noti fatti di cronaca che hanno interessato la nostra città, la parrocchia S. Riccardo nel quartiere di San Valentino, si è fatta promotrice, tramite don Michelangelo Tondolo, gli animatori del "grest" e con il coinvolgimento di tutta la comunità parrocchiale, soprattutto dei giovanissimi, di un flashmob che ha avuto il suo culmine sulla bellissima scalinata della chiesa del Carmine. Il flashmob cantato e ballato da tutti è stato preceduto in oratorio da un momento di riflessione sul tema della legalità e sull'importanza di vivere in pace con gli altri.

«Riflessioni sulla canzone "Pensa" di Fabrizio Moro - commenta don Michelangelo - hanno accompagnato l'evento. Tanto rumore per aiutare tutti ad interrogarsi sull'esigenza di pace e di legalità e poi far fiorire il desiderio di una vita veramente felice».