Quando Savino ebbe la chiamata alle armi nel 1941 fu colto dalla paura come era normale che fosse. Quel sentimento era però attenuato da due circostanze: era ancora viva la certezza che la guerra sarebbe durata poco e l’avremmo vinta e la speranza che Mussolini distribuisse altre terre ai reduci. Nonostante la giovane età egli aveva già sperimentato la durezza dei lavori di campagna per conto terzi. Pertanto rassicurò i familiari che sarebbe tornato e che con la terra di proprietà non sarebbero stati soggetti ad altri. Savino fu fortunato perché dalla guerra tornò mentre la seconda speranza non si realizzò e dovette tornare la sera alla port lavarr e prmmett abitando egli a via Annunziata.



Riccardo alla guerra non c’era andato perché durante un brutto inverno piovoso si era preso una brutta polmonite. La cosa fu facilitata anche dalla circostanza che aveva già perduto il padre e toccava a lui badare alla mamma e alle sorelle. Superato il pericolo della guerra e guarito alla meglio dalla malattia riprese anche lui ad andare alla port quastidd a prmmett, abitudine intrapresa abitando egli in via Ugo Bassi.

Era abitudine infatti a quei tempi che i braccianti fossero in balia non tanto dei proprietari terrieri quanto del loro massaro (u fattaur) che ogni sera andava in uno dei due luoghi di ritrovo a “comprare” la prestazione lavorativa. Per Savino e Riccardo non c’era problema perché erano giovani e alquanto prestanti: tuttavia dovevano prestarsi a questo rito serale sia perché fosse chiaro che il loro rapporto di lavoro era precario e quindi dovevano lavorare sodo per essere confermati, sia per essere sottoposti al “mercato della piazza”: ancora oggi in agricoltura c’è un contratto nazionale per i braccianti e uno di piazza che è quello che poi si attua quasi sempre.Il mercato di piazza lo fa la sovrabbondanza della manodopera per cui il fattore non solo può scegliere ma anche stabilire il salario della giornata. Lo stesso vale per tutti gli altri settori: quando si parla di fissare per legge il salario orario minimo non si tiene conto proprio di questo elemento fondamentale e i trucchi per aggirare la legge sono sempre stati tanti, figuriamoci ora.

Superati gli anni bui del dopoguerra quando il rischio della guerra civile era immanente, il mercato del lavoro in agricoltura cominciò a stabilizzarsi anche perché molta manodopera bracciantile cominciò a prendere la via della emigrazione, anche ad Andria cominciò a circolare un certo benessere per cui cominciarono a cambiare gli stili di vita. E questo si vedeva particolarmente a tavola: a u scghloun (con le polpette d’uovo e pangrattato) cominciò a sostituirsi il ragù con la carne, a r’amell ammddisk (che era facile trovare conservate nelle case dei contadini) cominciarono a sostituirsi r ncidd, che era possibile comprare agli angoli delle strade la domenica.

Cominciarono anche a moltiplicarsi i bar, che fino alla fine della guerra erano luoghi di ritrovo dei signorotti dove spesso si decidevano le sorti della città. Ora invece anche i popolani cominciano ad avvertire l’esigenza di poter dissetarsi o mangiare un dolce quando si era in giro.

Il problema era appunto l’estate quando per i bambini c’era u grattamariann, facile acquistare per le strade perché veniva servito in giro per stimolare il capriccio dei minori: chiangioit criatiur facitv accattè u grattamariann (era un po' l’antesignano di: chiangioit mninn ca mamm accatt u palloun che apre le processioni di oggi).

Il problema era per gli adulti, soprattutto gli uomini costretti a stare tutti i pomeriggi in piazza sotto la calura estiva ad aspettare l’ingaggio. Posta la domanda ecco la risposta. Tra Porta Castello e Piazza Catuma, proprio dove ora c’è la “casa del parmigiano”, c’era un antico bar che si rianimò tantissimo verso la fine degli anni quaranta e l’inizio degli anni cinquanta. Gli uomini se lo segnalavano perché all’ingresso c’era una rete fatta con i tappi di bottiglie di aranciata schiacciate e inanellate tra loro. Il loro rumore serviva anche ad avvertire il personale che era entrato qualcuno. Proprio il proprietario si sentiva dire spesso dagli avventori: madonn cì cald, ngvleiv na causa fresck (ci voleva una cosa fresa).Gli addetti proponevano una bibita: naun mò m iess tot dangudd. E spesso il dialogo finiva con l’avventore che rimaneva un po' al fresco nel locale senza comprare nulla.La cosa non era gradita al titolare anche se non poteva reagire perché il bar era noto per la preparazione dei dolci per le feste in casa e tutti potevano essere potenziali clienti.

A gestire il laboratorio c’era un ottimo pasticciere (Mnghcc) il quale ebbe l’idea della granite, una versione sofisticata di u grattamariann: in un tino di legno uno spesso cilindro di rame con gli ingredienti (che poi erano acqua, zucchero e limone e un intruglio di aromi) e intorno un grosso quantitativo di ghiaccio sminuzzato che serviva a refrigerare e consolidare il tutto. Da tutta Andria accorrevano ad assaggiare questa granite, che poi man mano si arricchiva di essenze varie.

L’eco arrivò a la port lavarr e anche gli uomini che gremivano quella piazza cominciarono a chiedere un gelato che si potesse mangiare anche fuori dal bar. Dire chi sia stato l’ideatore del gelato, destinato a diventare tipico di Andria non è facile perché esso fu il frutto di tante idee che man mano andranno perfezionandosi: nasceva a furor di popolo il “tre nocelle”: una crema di torroncino con mandole locali (non cercatele oggi), un po' di panna montata a neve e una copertura di cioccolata con dentro nascoste 3 nocelle di primissima scelta. All’inizio veniva preparato al momento di servirlo per sentire il fresco sapore originale di tutti gli ingredienti proporzionati alla perfezione, compresa la cialda. Poi nacquero i grossi frigoriferi e il sapore (sempre gustoso) non è lo stesso. Per fortuna oggi c’è qualcuno che è tornato a farlo al momento e servirlo subito.

Tra i contadini si sviluppò una specie di gara ad esaltare la freschezza dissetante della granite o la dolcezza gustosa del tre nocelle. Erano entrambi gelati da passeggio ed erano entrambi capaci di tentare gli altri.

In questa diatriba furono coinvolti anche Savino e Riccardo: il primo difensore del tre nocelle il secondo della granite. Capitò infatti che per la mietitura i due ragazzi fossero assunti dallo stesso padrone. Alla fine del lavoro da tradizione il padrone organizzava una festa nella sua villa nei pressi della città autorizzando i braccianti a portare anche i familiari. Riccardo portò la sorella e Savino ne approfittò per farle la corte, gradita dalla ragazza che era andata con il fratello proprio con questo obiettivo. Le cose andarono lisce: in fin dei conti erano pressappoco coetanei quindi si capivano al volo. Ma ecco il diavolo appostato per la terza sera della festa matrimoniale. Avevano trovato un localetto per la festa da ballo. Ovviamente Riccardo pretese che i dolci li preparasse il bar Vittoria (quello tra piazza Catuma e Porta Castello) e fin qui nessun problema. Essendo d’estate pensarono a un gelato: Riccardo suggerì la granite dello stesso bar, Savino voleva il tre nocelle di porta la barra: con la granite c’è il rischio che qualcuno si sbrodoli e si macchi il vestito non essendoci i tavolini. Con il tre nocelle, rispose Riccardo, c’è il rischio che qualcuno si spezzi un dente se non si accorge delle nocelle. La discussione sembrava degenerare fino a quando la sposa pregò il fratello di cedere dicendo che a lei piaceva di più il tre nocelle in questo modo facendo un regalo allo sposo.

Passano gli anni, anche i decenni. Approssimandosi il 12 luglio del 2019 in paradiso c’è subbuglio nella sezione destinata ai 23 andriesi della tragedia ferroviaria. Per la verità nessuno voleva festeggiare l’anniversario della loro “assunzione” in anima al cielo. Tristi per i familiari ancora incapaci di rasserenarsi e soprattutto delusi per i comportamenti degli uomini che alle troppe parole di solidarietà non facevano seguire i fatti, amareggiati perché nemmeno la magistratura riesce a trovare il bandolo delle responsabilità; preoccupati perché la ferrovia è ancora in condizioni disagevoli con notevole danno per la città e soprattutto per i giovani e i lavoratori che di quel mezzo hanno estremo bisogno. Sembra che il nostro sacrificio sia stato vano. “Dove c’è più sacrificio c’è più generosità” disse san Riccardo con una frase di Padre Pio. Il vostro è stato grande e nulla è inutile sotto il cielo, concluse il patrono di Andria con l’approvazione di san Cataldo e san Biagio, che aggiunse: qui stiamo in paradiso e non c’è posto per la tristezza, pertanto quel giorno festeggeremo in maniera semplice in modo che sulla terra arrivi un messaggio di speranza. È giusto, disse Tonio, va bene un bel gelato? Tutti furono d’accordo per il gelato, la discussione avvenne quando si pose il problema: quale? San Biagio propose la granite, san Cataldo suggerì che era meglio il tre nocelle di cui aveva sentito tanto parlare bene. San Riccardo alla fine pontificò: il mio gelato preferito è quello che voi chiamate “u mizz pizz”. Perché? Chiesero tutti in coro. Perché si mangia seduti intorno a un tavolo, si mangia lentamente tutti insieme per avere il tempo di dialogare, di raccontare, di familiarizzare, di stare tutti in pace. E così anche in Paradiso fu promosso “u mizz pizz”.

PS: Il vostro narratore, nel chiedere scusa della leggerezza con cui ha ricordato la tragedia, insieme alla redazione di AndriaLive abbraccia idealmente tutti i familiari delle vittime e l’intera città, augurando che uniti si possa costruire una comunità solidale.