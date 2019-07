Passaggio di consegne del Rotary club Andria Castelli Svevi: Pietro Marmo è il nuovo presidente

Si è tenuto nei giorni scorsi il tradizionale passaggio del Martelletto nel Rotary Club Castelli Svevi. In una sala gremita di soci ed importanti cariche rotariane del distretto, Pietro Marmo succede al dottor Michele Cannone.

Il primario di cardiologia del Bonomo di Andria ha ceduto il collare presidenziale all'imprenditore ed editore di Telesveva. La cerimonia è stata occasione per fare un bilancio delle attività realizzate e di quelle in essere. Salvaguardia dell'ambiente e riscoperta di corretti stili di vita hanno caratterizzato l'anno appena trascorso sotto la guida del dottor Cannone il cui ricordo personale è particolarmente legato alla donazione di oltre 40 alberi impiantati presso il parco "Cardinale Ursi" in occasione della festa dell'albero.

"Un albero per ogni rotariano" è questo il nome dell'iniziativa che ha previsto la piantumazione di un arbusto per ciascuno del milione e duecentomila soci dei Rotary nel mondo. L'anno rotaryano appena trascorso ha visto anche la realizzazione di un progetto che ha interessato le scuole medie cittadine, nell'ambito della prevenzione cardiovascolare e la lotta al bullismo e al cyberbullismo: oltre 1300 gli studenti che attraverso esperti e volontari si sono confrontati sui temi.

Di rilievo anche il supporto al progetto "Senza Sbarre" che il Rotary ha sostenuto attraverso l'allestimento delle cucine della comunità guidata da don Riccardo Agresti. Encomiabile l'iniziativa "Andria città cardioprotetta" realizzata in collaborazione con il Lions Club Costanza d'Aragona e l'imprenditore Mario Confalone: insieme sono stati donati dei defibrillatori agli istituti comprensivi Verdi-Cafaro e Jannuzzi- Mons. Di Donna.

Tante anche le iniziative di carattere culturale, fra tutte la conversazione con il professor Giovanni Gasbarrini ,luminare della Gastroenterologia di fama internazionale. E poi il conferimento della qualifica di socio onorario del Rotary Club all'attore Riccardo Scamarcio al giornalista Francesco Giorgino.

Raccolta fondi, eventi formativi e di sensibilizzazione, su tematiche di cultura e di attualità, nell'ottica della continuità saranno realizzate anche sotto la guida di Pietro Marmo, rotariano da oltre 30 anni. Tra i suoi obiettivi anche un service a favore dei bambini bielorussi; il sostegno alla Fondazione Pugliese per le Neurodiversità presieduta dall'avv. Francesco Bruno e al progetto "Senza Sbarre" e l'implementazione dei servizi turistici a Castel del Monte in favore degli audiolesi.

Un passaggio che arriva in un anno davvero speciale per il Rotary Club Castelli Svevi poiché è stato assegnato, per la prima volta, il ruolo del governatore del distretto 2120, che racchiude i 56 club di Puglia e Basilicata, affidato al socio Sergio Sernia pronto a raccogliere l'importante sfida.

Al distretto Rotary Club Castelli Svevi ai suoi soci e a tutti i sostenitori la redazione di AndriaLive augura buon lavoro.