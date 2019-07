Oltre al centro città, il problema delle buche interessa anche le strade della periferia.

Questa volta, si segnala lo stato di abbandono e mancata gestione della strada antistante il santuario del SS. Salvatore, che, oltre a essere frequentata per motivi religiosi dai fedeli della comunità parrocchiale e non solo, è anche utilizzata per chi approfitta della frescura serale per allontanarsi dal calore della città e godersi qualche momento nell’area situata di fronte il santuario, a cui va ad aggiungersi chi la frequenta per andare a lavoro nei campi.

A causa delle buche e degli avvallamenti presenti si registrano diversi danni a persone e veicoli che potrebbero essere evitati con una manutenzione continua di tutto il manto stradale urbano ed extra urbano.