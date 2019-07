AAA Cercasi gestori per il mercato generale ortofrutticolo

Non c’è pace per il mercato ortofrutticolo di via Barletta, interessato prima dall'aumento dei pedaggi di ingresso e ora dall’eventuale affidamento della gestione a "terzi" della struttura.

"Si comunica che questa amministrazione ha l'intenzione di affidare il "mercato generale ortofrutticolo" di via Barletta n.86, in gestione. Si richiede, in tal senso, la vostra disponibilità di massima dando, cortesemente, un cenno di riscontro alla presente". È questo il testo della missiva con la quale è stata palesata detta volontà. La lettera è indirizzata ai grossisti che utilizzano il mercato, ed è stata inviata dal settore 1 dell’ente comunale e sottoscritta dal dirigente facente funzioni, il dott. Borgia, e dal direttore del Mercato ortofrutticolo, il dott. Pizzolorusso:

La lettera avrebbe come obiettivo quello di raccogliere disponibilità da parte degli attuali grossisti concessionari - in forma singola o associata - a gestire il mercato ortofrutticolo, esonerando l’ente da questa incombenza.

Una scelta evidentemente inevitabile per l'ente comunale ma che non fa i conti con una serie di punti di debolezza che caratterizzano attualmente la struttura: la sua ubicazione in un contesto geografico-urbano che ovviamente è cambiato con il passare degli anni e la fatiscenza della struttura: praticamente da ristrutturare.

I grossisti dal canto loro intanto attendono di conoscere, nello specifico, eventuali proposte concrete da parte dell'Ente comunale al fine di vagliarle attentamente.