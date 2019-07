"Genitorialità Si-Cura", la scuola per genitori di "Tutt’Altro"

Si sono svolti, nelle giornate del 27 giugno e del 4 luglio, presso l’Associazione “Tutt’Altro”, due incontri informativi e formativi rivolti ai genitori. L’associazione, che si occupa di bambini, è stata ben lieta, questa volta, di ospitare i genitori, con l’intento di presentare l’istituzione, nella città di Andria, della prima scuola espressamente rivolta a loro, denominata “Genitorialità Si-Cura”.

L’idea di fondare una Scuola per Genitori è delle dott.sse Olga Naglieri e Aurora Ursi, psicologhe cliniche dello sviluppo ed esperte in relazioni familiari, secondo le quali fare il genitore di successo è una chiave di volta per la salute mentale delle nuove generazioni, poiché è più facile crescere bambini sani che aggiustare uomini rotti.

In base ad importanti evidenze empiriche ed in base alla loro esperienza professionale, Olga e Aurora sostengono che la maggior parte dei malesseri dell’adulto nascano nelle situazioni dell’infanzia, situazioni nelle quali non c’è stato un rapporto sereno tra il bambino e le sue figure di accudimento. Le stesse affermano che una infanzia negata può portare ad un disturbo di personalità nell’adulto.

Affermare questo, però, significa, anche avere il dovere di intervenire, nell’ottica di una sana ed efficace prevenzione. È alla luce di queste considerazioni che nasce l’idea di creare una vera a propria Scuola per Genitori, nella quale venga dato ascolto e sostegno psicologico al complesso ruolo genitoriale, vengano fornite le risposte ai legittimi interrogativi e dubbi in riferimento alle più delicate fasi di sviluppo della prole.

Secondo Olga e Aurora, in ultimo, c’è bisogno di sapere tutto il possibile riguardo alle molteplici condizioni sociali e psicologiche che influenzano, in senso positivo o negativo, lo sviluppo del bambino, per poter crescere bambini sicuri, i quali saranno adulti forti e sani.

Come ogni scuola, anche la Scuola per Genitori è costituita da sezioni differenti in base alla fase di sviluppo in cui il bambino si trova, per poter meglio affrontare le problematiche, gli interrogativi ed i dubbi specifici della fase stessa: Sez. A: Futuri Genitori – Sez. B: Neo-genitori – Sez. C: Genitori di bambini in età scolare – Sez. D: Genitori di figli pre-adolescenti e adolescenti. Esistono anche la Sez. E, dedicata ai genitori in via di separazione o separati ai quali viene chiesto di ricalibrare e mantenere saldo il proprio ruolo genitoriale; e la Sez. F, dedicata ai genitori che intendono affacciarsi al meraviglioso mondo dell’adozione o che ne fanno già parte.

Per info e contatti: 3920353339/3897995346