Pubblicati avvisi pubblici per il rinnovo degli organi societari dell'Andria Multiservice

Sono stati pubblicati, oggi, gli avvisi pubblici relativi alla “Manifestazione d’interesse per acquisizione di candidature per la nomina dell’organo amministrativo e del collegio sindacale della società in house “Andria Multiservice S.p.A.“.

I due avvisi sono sul sito del comune di Andria, all’albo pretorio, nelle sezioni “Bandi di concorso” – “Bandi di selezione” e “Avvisi vari”, e in “Amministrazione Trasparente” nella Sezione “Bandi di concorso”.

Gli stessi avvisi sono pubblicati nel sito istituzionale della Società "Andria Multiservice S.p.A".

Per il collegio sindacale possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) Revisore iscritto da almeno 10 nell'apposito Registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e Finanze o iscritto negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o professore universitario di ruolo, in materie economiche o giuridiche, (requisito ulteriore, che va specificato tenendo conto che, ai sensi dell' art. 2397 e.e., almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro); b) inesistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 o di conflitto di interesse con Andria Multiservice S.p.a. o il Comune di Andria; c) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge; d) inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.



Inve, per l'organo amministrativo possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) di essere in possesso di un titolo di laurea in discipline giuridiche od economiche, tecnico ingegneristiche gestionali rilasciato in base al vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento con indicazione della data del conseguimento, la votazione e il luogo di conseguimento; b) svolgimento di una qualificata attività di direzione manageriale tecnico-amministrativa, ingegneristiche gestionali, con assunzione di diretta di responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo complessivo di almeno 5 anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso pubblico in pubbliche amministrazioni o società private. Il c.v. dovrà specificare gli obiettivi gestionali e i risultati raggiunti. Per le pubbliche amministrazioni sarà presa in considerazione la direzione/ dirigenza di strutture, con autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali condotte non inferiori ai 5 anni e con almeno 30 dipendenti. c) cittadinanza italiana (o equiparata) o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; d) godimento dei diritti civili e politici; e) non incorrere in alcuna situazione di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8/4/2013 n.39 nonché dalle determinazioni emanate in merito dall’A.N.A.C. e dalle indicazioni contenute nel documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; f) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per legge; g) inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.