Lo scandalo di morire di fame nell’era dell’opulenza

“Viviamo in tempi bui. Non significa che siamo ciechi, bensì che, come succede quando siamo al buio, vediamo benissimo quel che c’è immediatamente vicino a noi, ma non oltre…Bisogna aspettare che la catastrofe accada per accorgersi che sta arrivando?”. (Zygmunt Bauman) Qual è la catastrofe? Innanzitutto quella della disuguaglianza e dell’esclusione.

Non accenna a diminuire il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo e diventa sempre più difficile la sfida di raggiungere l'obiettivo "Fame zero" entro il 2030. Di contro, aumentano i bambini e gli adulti in sovrappeso ed obesi.

Più di 820 milioni le persone che soffrono la fame nel mondo. Oltre 2 miliardi le persone che non hanno accesso regolare a cibo sicuro, nutriente e sufficiente tra quelle colpite da livelli moderati di insicurezza alimentare e quelle che soffrono la fame, incluso l'8% della popolazione in Nord America ed Europa. È quanto emerge dal rapporto "Lo stato di sicurezza alimentare e nutrizione nel mondo 2019" della Fao presentato, nei giorni scorsi a New York nel corso del Forum politico di alto livello, dalle cinque agenzie delle Nazioni Unite: Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per il cibo e l’agricoltura), World food programme/Pam (Programma alimentare mondiale), Unicef (che si occupa di infanzia), Ifad (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo), Oms/Who (Organizzazione mondiale della sanità).

Il rapporto segnala che "dopo decenni di costante calo, la tendenza fame nel mondo, misurata dalla prevalenza di sotto-nutrizione, rimane invariata negli ultimi tre anni ad un livello leggermente inferiore all'11%”.

La fame acuta aumenta soprattutto nei Paesi dell’Africa sub-sahariana, dove il livello di malnutrizione raggiunge il 20%, ma cresce anche in America Latina e nei Caraibi, con una percentuale del 7%. In Asia aumenta nei Paesi più occidentali, con il 12% della popolazione malnutrita.

Secondo il rapporto delle agenzie Onu 1 bambino su 7, pari a 20,5 milioni di bambini, è sottopeso alla nascita. E sono ancora 149 milioni i bambini con un ritardo nella crescita dovuto alla malnutrizione. Continuano a crescere in tutto il mondo i problemi dovuti a obesità e sovrappeso, in particolare tra bambini in età scolare e adulti. Nel 2018, almeno 40 milioni di bambini sotto i 5 anni erano sovrappeso.

Nel 2016, 131 milioni di bambini dai 5 ai 9 anni, 207 milioni di adolescenti e 2 miliardi di adulti erano sovrappeso. Un terzo degli adolescenti e adulti sovrappeso, e il 44% dei bambini tra i 5 e i 9 anni era obeso. “Nei Paesi a basso, medio e alto reddito vivere in condizioni di insicurezza alimentare aumenta il rischio di obesità in età scolare, tra adolescenti ed adulti” - si precisa nel rapporto.

Nelle precedenti edizioni era stato evidenziato come le cause principali dell’aumento dell’insicurezza alimentare fossero i cambiamenti climatici che incidono sulla produzione agricola e l’accesso al cibo, i conflitti, la violenza e le crisi economiche. Quest’anno il report conferma gli stessi motivi sottolineando inoltre la responsabilità dei mercati finanziari, che sottopongono a forte stress le economie più deboli. “La fame è aumentata in molti Paesi dove l’economia rallenta o è in recessione, principalmente in quelli a medio reddito”.

Il rapporto conclude indicando le politiche necessarie, a breve e lungo termine, per raggiungere gli obiettivi di ridurre l’insicurezza alimentare e la malnutrizione nei contesti di rallentamento o recessione economica. Invita anche a prevenire le disuguaglianze di genere l’esclusione di alcuni gruppi di popolazione.

“Possiamo davvero girare la testa da un’altra parte mentre il cibo viene gettato via e intanto milioni di persone muoiono di fame?”, si chiedeva Bauman chiarendo che le leggi della concorrenza e della sopravvivenza del più forte fanno sì che il potente prenda energia vitale dalla "soppressione" del debole. Milioni di persone si ritrovano escluse e marginalizzate e gli esclusi, per lo stesso Bauman e per molti altri,“non sono gli sfruttati, ma gli scartati dalla società”, coloro che sono considerati: gli esuberi della società.