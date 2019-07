Ieri, presso il "Follow me", in una sala gremita di gente, si è svolta la festa di chiusura per la pausa estiva delle attività dell'associazione di volontariato "Camminare insieme", che, da trent'anni, è impegnata nella realizzazione di progetti e iniziative di inclusione sociale e di autonomia con e per le persone disabili e le loro famiglie.

"A piccoli passi" è stato il filo conduttore della serata che è stata animata dai volontari e dalle volontarie dell'associazione e dalle ragazze del servizio civile nazionale.

Durante l'evento, dopo un gioco a squadre, che è servito per dimostrare l'importanza del lavoro di squadra per raggiungere determinati obiettivi, è stato proiettato un video, ideato e montato dalle volontarie del servizio civile nazionale, intitolato "A piccoli passi", con cui, oltre a illustrare le varie attività svolte (gruppo ama, "circolo up", partecipazione alla sartoria sociale, "stazione A", baskin e attività di atletica) è stato svelato il tema dell'incontro, ovvero, di quanto sia importante l'inclusione e di quanto le "diversità" possano essere considerate un valore aggiunto di un gruppo, piuttosto che un problema.

L'incontro si è chiuso con l'invito anche ai genitori a partecipare attivamente a tutte le attività previste e che saranno programmate già per settembre, per raggiungere a piccoli passi grandi obiettivi e grandi mete.