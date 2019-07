La Asl Bt alle prese oggi con una esercitazione/simulazione di maxiemergenza sanitaria

Oggi, giovedì 18 luglio, a partire dalle 13,30 presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta si terrà una esercitazione/simulazione di maxiemergenza sanitaria.

Le linee guida seguite saranno quelle indicate nel Peimaf (Piano di Emergenza intraospedaliero per la gestione di un massiccio afflusso di feriti) della Asl Bt. Nella esercitazione saranno coinvolti tutti gli ospedali della Asl: in particolare si simulerà l'arrivo di una telefonata da parte della centrale operativa 118, la dichiarazione di emergenza da parte del coordinatore con l'attivazione della UCA (Unità di Crisi Aziendale) e l'avvio delle procedure per la gestione di 20 pazienti, di cui 5 in codice rosso e 15 in codice giallo, comprese le procedure di smistamento verso i pronto soccorso di Andria e Bisceglie. Saranno simulate la riorganizzazione dei luoghi di primo soccorso, l'organizzazione del personale medico e infermieristico e l'allestimento delle barelle da campo.

Saranno distribuiti i kit pazienti poiché in caso di maxiemergenza il sistema informatico viene bloccato e sostituito per ragioni di sicurezza e velocità da quello cartaceo.