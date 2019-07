Centro Territoriale Impiego: procede iter per trasferimento in via Potenza

Il Commissario straordinario del Comune di Andria, dott. Gaetano Tufariello, informa che procede l'iter amministrativo per rendere possibile l'utilizzazione degli uffici comunali di via Potenza come sede del Centro territoriale per l'Impiego.



In via di risoluzione anche la procedura esecutiva attivata dal locatore della precedente sede di via Spontini, con la definizione del pagamento dei canoni dovuti per l'anno 2017.