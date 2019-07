Festa patronale, Montaruli (Unibat): «Impegnati a salvare la festa dei due patroni andriesi»

Festa patronale, cominciano i preparativi. Completata la fase logistica, con assegnazione dei posteggi in occasione della fiera di Sant’Isidoro a Montegrosso, continua incessante l’azione sindacale che ora si concentra sui festeggiamenti in onore dei santi patroni della città di Andria, San Riccardo e Santa Maria dei Miracoli, nella tradizionale terza domenica di settembre.

Mentre si attendono le risoluzioni del Commissario Straordinario, impegnato nell’approvazione del Bilancio pluriennale e nell’esame delle proposte emerse dopo la riunione della Terza Consulta comunale, l’attenzione si concentra ora sull’allestimento del Luna Park.

Savino Montaruli, di Unibat, preannuncia la convocazione, presso gli Uffici Suap di largo grotte, convocata dal dirigente dott. Giuseppe Borgia per il giorno lunedì 22 luglio, alle ore 10:00, per discutere ed approvare la definizione del parco tradizionale da allestire in occasione della prossima festa patronale, dichiarando: «dopo gli operatori del commercio su aree pubbliche, ora l’attività sindacale si concentra sulla preparazione del luna park. Come ogni anno mi incontrerò con i colleghi delle sigle convocate che, oltre a Unimpresa Bat sono Agis Anesv, Ansva, Unav, Confcommercio, Snav, Cna e Sniv Felsa Cisl per le operazioni logistiche necessarie affinché il tutto si svolga nel massimo ordine, grazie all’esperienza degli operatori rappresentanti il cui apposto è fondamentale per l’Ente pubblico.

Questa è la plastica dimostrazione di quanto stiamo lavorando perché la nostra martoriata città, dopo tutto ciò che ha subito, possa rialzare la testa e ritrovare l’orgoglio perduto e sottrattole forzatamente dal recente passato, tutto da dimenticare. Coloro che abbiano tentato, recentemente, di fare i mestatori nel torbido si ravvedano e chiedano scusa a se stessi per aver creduto che la regola dell’altrui misura dal proprio cuore potesse essere applicata impunemente a chi è fuori dal giro. Lunedì continueremo a chiedere al dott. Gaetano Tufariello la giusta attenzione nei confronti degli ambulanti e degli operatori dello spettacolo viaggiante per alleviare il dramma che la precedente amministrazione comunale si è impegnata al massimo per lasciare in eredità» ha concluso Montaruli.