Fornitura libri di testo, Unimpresa scrive ai circoli didattici

Unimpresa – Federazione Giornalai, Cartolai e Cartolibrai ha diffuso una nota il cui contenuto venne deliberato nella riunione tenutasi la scorsa settimana presso la propria sede, indirizzata ai Circoli Didattici interessati e finalizzata ad evitare decisioni che potrebbero seriamente penalizzare gli esercenti e comunque difformi da quelle adottate lo scorso anno.

«Premesso che la scrivente ha partecipato all’incontro che si è tenuto lo scorso 25 giugno presso la Sala Riunioni del Servizio Pubblica Istruzione del comune di Andria, convocato dalla dirigente avv. Ottavia Matera, alla quale abbiamo partecipato in quanto invitati quale Associazione di Categoria rappresentativa; che in tale incontro abbiamo avuto rassicurazioni che l’Ente comunale avrebbe provveduto alla costituzione del fondo economico presso ciascun Circolo entro il 31 luglio 2019 o comunque in tempi ragionevoli; che il Commissario Straordinario del comune di Andria si appresta, in questi giorni, ad approvare il bilancio comunale che istituisce tale ffondo che si ritiene opportuno accelerare la tempistica per concludere le procedure entro termini che consentano agli studenti di avviare l’anno scolastico in condizioni di assoluta tranquillità; che, nelle more, abbiamo appreso già da qualche settimana della pubblicazione, da parte di alcuni Istituti, della richiesta di manifestazione d’Interesse per l’affidamento della distribuzione dei testi scolastici con alcune prescrizioni, quale, ad esempio l’affidamento ad una sola Impresa di distribuzione con l’obbligo per le partecipanti di essere non solo iscritte ma anche operative sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, determinando un limite temporale per la scadenza delle manifestazioni assolutamente incompatibile con l’iscrizione al MeP.A. che è di circa 45 giorni, estromettendo, di fatto, una sostanziale parte dei Distributori della città di Andria; che queste procedure, che stravolgono completamente sia quelle adottate lo scorso anno che le finalità di rendere quanto più agevole l’intero iter di approvvigionamento con riduzione al minimo se non esenzione totale di inconvenienti e problemi per alunni, famiglie e scuole, ci rendono particolarmente preoccupati;

Considerato che il ricorso al Me.P.A. può essere evitato, esercitando quindi le medesime procedure dello scorso anno che comunque hanno garantito equità di trattamento e trasparenza delle operazioni mai contestate in quanto trattasi comunque di importi che non eccedono il limite previsto dal Codice degli Appalti e comunque le eventuali Delibere del Consiglio d’Istituto relativamente a limiti inferiori possono essere superate mediante una eventuale deroga esclusiva per il caso in specie; che una deliberazione in tal senso eliminerebbe definitivamente qualunque elemento di incomprensione per dare il via libera alle procedure consolidate, derivanti dalla costituzione del Fondo presso ciascun circolo.

Tutto quanto premesso con la presente siamo a CHIEDERE che, immediatamente dopo la costituzione del Fondo con il trasferimento delle quote di competenza da parte del Comune, si proceda con l’avvio delle procedure eliminando le circostanze contestate quindi rendendo sereno un iter che potrebbe così completarsi in tempi ragionevoli, con soddisfazione di tutte le parti in causa, nel rispetto della legge».

Inoltre, è stato ricordato che Lunedì 22 luglio, alle ore 15,30, è stata convocata un’Assemblea degli Esercenti in via Piave, 55, alla quale si è allargato l’invito anche alla Federazione Cartolibrai Confcommercio che con Unimpresa rappresenta la Categoria.

«Da parte della Confcommercio una prima manifestazione d’interesse ad essere presente alla riunione è stata trasmessa dal Presidente Claudio Sinisi al Presidente Savino Montaruli» hanno concluso.