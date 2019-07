Gli effetti del predissesto non risparmiano le associazioni culturali

Siamo a fine maggio 2019 quando il Comune di Andria chiede alle cooperative sociali di "trattare" il debito e accettare un pagamento in acconto del 40% con saldo poi in forma rateale per un periodo massimo di 5 anni.

Ai professionisti poi gli si chiede di definire la posizione creditoria con un meno 50%, senza precisare con quale modalità e tempistiche avverrebbe la corresponsione della somma pattuita.

È, invece, dell'inizio della settimana l'inoltro delle raccomandate o pec inviate dal Comune di Andria a tutte le associazioni culturali creditrici di contributi economici per iniziative svolte negli anni passati. Alle associazioni il Comune di Andria chiede di accettare una decurtazione del contributo del 50% e ottenere metà del contributo concordato con l’accesso al fondo di rotazione e l’altra metà dilazionata in 3 anni. Le associazioni entro 5 giorni dal ricevimento della missiva devono decidere se accettare questa proposta di transazione, al fine poi di far redigere gli atti necessari alla formalizzazione della stessa. In pratica, anche le associazioni sono messe di fronte ad una decisione secca: prendere o lasciare, con il rischio ormai più volte esplicitato che ove la massa debitoria del Comune non dovesse ridursi in misura tale da consentire il rientro proposto nel piano di riequilibrio depositato al MEF e alla Corte dei Conti, l’alternativa sarebbe il dissesto del Comune, che, considerando le esperienze vissute da altri Comuni potrebbe comportare l’abbattimento del credito in misura di gran lunga maggiore rispetto al programma proposto, oltre a tempi lunghi e di dubbia certezza.

In pratica le sorti dell'Ente sono legate, ora più che mai, alla possibilità di ridurre la massa debitoria, attraverso operazioni di transizione con i vari creditori. Va ricordato che se in un primo momento sembrava che la posizione debitoria fosse di 49 milioni circa, ora emerge essere di circa 80 milioni, quasi il doppio.

Ad oggi l’acconto di circa 15 milioni di euro del fondo rotativo, non risulta ancora accreditato, seppure i tempi sembrerebbero maturi.



Ombre e seri dubbi sul destino restano sul destino dell'Ente che, qualora non dovesse riuscire a contenere il debito potrebbe inevitabilmente trovarsi a fare ricorso al dissesto finanziario. Intanto, dal centrodestra i giorginiani ritengono che il commissario prefettizio abbia ricalcato quello che era il provvedimento predisposto dall'Amministrazione Giorgino. Il centrosinistra invece parla di un quadro poco rassicurante perché pur con tutti gli sforzi messi in atto per far rendere in apparente equilibrio in bilancio, di fatto la situazione di cassa e debitoria compromette attività presenti e future.

"O sono completamente incapaci o sono in malafede - commenta l'ex consigliere di maggioranza avv. Antonio Nespoli alle osservazioni dei partiti di centrodestra vicini a Giorgino -. Comincio a pensare seriamente alla prima ipotesi perché non riuscire a vedere la differenza tra il bilancio che era stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale e quello approvato dal Commissario denota una evidente incapacità a comprendere le regole minime di funzionamento di un ente locale. D’altronde le conseguenze si sono viste!"