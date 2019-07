Nell'ambito di un incontro promosso dalla Fondazione per le Neurodiversità, martedì 23 luglio, nella sala conferenze del museo Diocesano di via de Anellis, è stato presentato un primo bilancio del Summer Camp 2019, è stata altresì occasione propizia per parlare della attività in essere e di quelle in programma nei prossimi mesi.

La prof.ssa Claudia Figliolia, referente e coordinatrice Summer Camp 2019, ha illustrato nel dettaglio il progetto che ha visto il coinvolgimento di un gruppo molto nutrito di ragazzi che, attraverso delle attività studiate mirano all'ottenimento delle autonomie sociali, personali e anche domestiche. Per 5 settimane i ragazzi selezionati attraverso bandi pubblici hanno partecipato ad attività, quali: canottaggio, yoga, judo e kitesurf oltre ad attività interessanti presso una masseria didattica come, ad esempio, la raccolta degli ortaggi per la preparazione di un pranzo tipico a km 0.

Un progetto a valenza scientifica così come rimarcato nell'intervento della dott.ssa Erica Lacerenza.

«La fondazione punta molto sul progetto del Summer Camp e sul progetto intitolato "Il weekend delle autonomie" - ha commentato l'avv. Francesco Bruno, presidente della FPN - "Percorsi inclusivi per le neurodiversità" è il payoff che ha accompagnato il Summer Camp 2019 che ha rivolto particolare attenzione ai giovani dai 13 fino ai 26 anni, ovvero a quella fetta scoperta dal punto di vista socio-assistenziale, ecco perché per noi è molto importante istituzionalizzare questo progetto che ha una base scientifica ed è stato stato sottoposto all'attenzione dell'agenzia regionale per la salute e per il sociale oltre ad esser stato validato dalla ASL. Vorremmo che diventasse una buona prassi, vorremmo elevare l'asticella di questo tipo di progetti in modo che tutti sul territorio regionale si adeguassero a questi standard».

All'evento ha preso parte anche il dottor Giuseppe Barrasso, direttore del Centro di Salute Mentale della ASL BAT che ha rimarcato l'attenzione sull'importanza dell'aspetto inclusivo del percorso: «È più facile stare insieme e soprattutto trovare il senso di quello che, da essere un semplice aiuto, diventa una normalità nelle relazioni umane. Esperienze come il "Summer Camp" hanno la missione di diventare un modello da estendere non solo sul territorio regionale ma anche oltre, in modo tale che anche altri attori istituzionali possono apprendere quanto l'esperienza ci ha insegnato».

Anche S.E. Mons. Luigi Mansi ha preso parte all'incontro sottolineando la vicinanza della Diocesi di Andria alla Fondazione Pugliese per le Neurodiversità: «La nostra diocesi vuole essere dentro questa realtà, incidendo in maniera più efficace e favorendo le decisioni migliori. Del resto è il metodo utilizzato da Gesù: lui si è fatto uomo ed è venuto dentro l'umanità, l'ha fatta tua tutta intera sia nei suoi membri eccellenti ma anche i suoi membri deboli e fragili».