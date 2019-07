A seguito di un nostro intervento sull’accesso della auto a largo Torneo nonostante di divieto imposto, la zona fu interdetta agli autoveicoli con l’apposizione di paletti.

Il problema fu risolto per metà, in quanto chi parcheggiava nel piazzale antistante l’ingresso della villa comunale, ora, ha trovato “un’area parcheggio” proprio a pochi passi da li.

Infatti, con il tramonto il marciapiede di via Bruno Buozzi che costeggia le giostrine per bambini è invaso da auto di chi va a godersi la frescura del parco “Marano”.

Tutto ciò avviene con noncuranza sia delle regole, che del fatto che quello spazio possa essere usato per il passaggio di carrozzine per bambini, di disabili e pedoni costretti ad attraversare per proseguire in sicurezza.

Quindi, si auspica un maggior controllo per combattere il “parcheggio selvaggio” e per vivere la villa comunale in tutta sicurezza e tranquillità.