Chiusura al traffico veicolare e pedonale per lavori al sottopasso di via Bisceglie

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l’ordinanza n.333 del 24/07/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa all’esecuzione dei controlli periodici dell’impalcato costituente la travata metallica di scavalco, e che quindi viene istituita su via Bisceglie, nel tratto compreso tra via Gerusalemme e via Mozart, la chiusura al traffico veicolare e pedonale, dalle ore 22.00 di lunedì 29 luglio alle ore 5.00 di martedì 30 luglio 2019; dalle ore 22.00 di martedì 30 luglio alle ore 5.00 di mercoledì 31 luglio 2019; dalle ore 22.00 di mercoledì 31 luglio alle ore 5.00 di giovedì 1° agosto.

In corrispondenza degli incroci di via Bisceglie con via Verdi, via Asiago, via Mozart, via Gerusalemme, via Maraldo, via Belgrado, via Tirana e sugli svincoli in uscita dalla strada tangenziale su via Bisceglie, saranno predisposte transenne e pannelli con l’avviso: “sottopasso di via bisceglie chiuso al traffico veicolare e pedonale”.