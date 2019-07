​Il politico e il burocrate

Ho letto attentamente l'ennesima denuncia sui ritardi nella consegna delle aule del liceo scientifico. Una miniera di notizie affollavano la mia mente mentre leggevo e mi sovveniva la saggezza antica: la fortuna bussa alla porta di tutti almeno una volta, se te la fai sfuggire non si ripropone una seconda volta. Veramente travagliato l’iter di questa scuola dai costi elevatissimi che tutti paghiamo.



Riassumo: all’inizio degli anni ottanta i ragazzi dello scientifico alternavano scioperi ad assemblee per la inadeguatezza delle aule scolastiche allora allocate in un immobile ad angolo con via Buozzi. La situazione era talmente grave che alla scadenza del contratto con l’impresa proprietaria lo stesso fu prorogato di fatto perché non si riuscivano ad avere le necessarie autorizzazioni. Su pressione mia e di altri consiglieri provinciali per i ispettivi collegi la Provincia incaricò la Svim service di fare una indagine sul fabbisogno di aule scolastiche. Allora il liceo scientifico aveva 14 classi e tante ne chiese il Preside del tempo. Inutilmente io intervenni per fare aumentare la richiesta, ma il burocrate fu irremovibile: disse che al massimo ne poteva chiedere 15, per completare il terzo corso. Sulla base di queste richieste la Svim preparò il piano e sullo stesso la Provincia reperì le finanze necessarie.

Quando il piano arrivò in Consiglio io, allora anche sindaco di Andria, premetti sulla giunta che si provvedesse ad aumentare il numero delle aule: giustamente il presidente riconobbe le mie ragioni ma oppose un rifiuto onde evitare che in consiglio si determinasse la babele con le richieste degli altri. Quando si concluse la gara e dovevano partire i lavori io richiamai l’attenzione sull’argomento e in consiglio passò un orientamento che rimandava alla fase di attuazione la decisione in base alle condizioni specifiche.

A questo punto io e il presidente Ricchiuti preparammo il terreno. La scuola di Andria era stata appaltata alla ditta andriese Ricciardi, che aveva dato già prova di interesse per il sociale. Interpellato Felice fu di una generosità eccezionale: si rendeva disponibile ad anticipare i fondi per le altre 10 aule, accettò anche un ulteriore ribasso del 5% sulla offerta come prevedeva la legge per le estensioni e rinunziò a interessi sui pagamenti: tutte condizioni di favore per “ i giovani di Andria”, motivate anche dalla circostanza che aperto il cantiere per lui sarebbe stato facile adempiere alla richiesta.

Andria fu la prima a inaugurare il cantiere nel 1991 e io mi misi d’accordo con il presidente che avrebbe dato l’annuncio in occasione della messa a dimora della prima pietra. Quando mi venne a prendere per arrivare insieme al cantiere il presidente mi dice: guarda che l’estensione non si può fare perché il preside ha scritto una lettera con la quale chiede prima la consegna delle 15 aule e poi la costruzione delle altre 10. Provai a farlo recedere prima dei discorsi ufficiali, ma lui proprio nel discorso ribadì ufficialmente la sua posizione ammantandola con una decisione del consiglio di istituto. Non sapevano lor signori che la estensione, chiuso il cantiere, non si poteva più fare. Questa decisione mi costerà cara perché lo sgarbo ebbe riflessi personali. Ma questa è un’altra storia.

Quanto sia costata quella decisione in termini venali (si continuò a mantenere in fitto l’immobile precedente, poi si andò a finire a via Barletta, con i professori che facevano la spola da un immobile all’altro con la perdita di ore di lezione, senza parlare del disagio scolastico di intere generazioni di studenti. Chissà quando la storia finirà. Il politico e il burocrate hanno metodologie diverse nell’approccio con i problemi, ma il burocrate può condizionare il politico, raramente avviene il contrario.

Nota: premetto che non conosco nulla delle problematiche che riguardano i rapporti tra la provincia e il Coprola, né so se la struttura societaria attuale sia diversa da quella degli anni ottanta. Ma Andria ha un contenzioso morale aperto con questa ditta. Quando nel 1988 si fece l’anomala gara per i lavori dei pluviali il Coprola, con un’altra ditta andriese, fecero ricorso al tar contro l’aggiudicazione per situazioni strane che accompagnarono la gara e che il perito tecnico della magistratura verificherà. La stranezza sta nella circostanza che il Coprola e l’altra ditta il giorno prima della sentenza ritirarono il ricorso: contemporaneamente. Come mai? Trani, che pure aveva tutti gli elementi per appurare la verità scelse la strada più semplice, smentita quell’anno stesso dalla ditta vincitrice della gara che ebbe a dichiarare che la loro era stata una “carognata”. Sarebbe bello se lo stesso personaggio a distanza di 25 anni lo ripetesse pubblicamente per amore della verità e di quella etica alla quale si richiama continuamente sui social.