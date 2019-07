I dipendenti ASA protestano per i mancati stipendi

Il tentativo di conciliazione relativo allo stato di agitazione del personale della Autolinee e Servizi Andriesi Scrl, azienda che si occupa del trasporto pubblico locale nel comune di Andria, sembrava essere stato messo a punto.

I rappresentanti dell’azienda e dei lavoratori si riunirono infatti lo scorso 2 luglio in Prefettura alla presenza del Capo di Gabinetto del Prefetto, Angelo Caccavone, per proseguire la discussione sui temi che avevano determinato lo stato di agitazione del personale, a fronte delle lamentele per i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, per lo stato di manutenzione del parco mezzi e per la fornitura dell’abbigliamento stagionale.

All’incontro partecipò, su delega del Commissario Straordinario del Comune di Andria Gaetano Tufariello, il Sub Commissario del Comune Maria Immacolata Porro la quale avrebbe garantito all'azienda il pagamento delle spettanze dopo l'approvazione del bilancio di previsione con lo sblocco dunque dei fondi regionali. Ad oggi, però, malgrado questo sia stato approvato, i dipendenti non sono stati pagati dall'ASA che a sua volta, in quella riunione, garantiva agli stessi il pagamento di una parte degli stipendi di giugno entro il 10 luglio e in date prestabilite avrebbe liquidato stipendi e quattordicesima.

Qualche giorno fa la nota dell’Asa ai dipendenti che spiega l’impossibilità a erogare gli stipendi a causa dei ritardi delle erogazioni delle spettanti aziendali da parte del Comune di Andria.

La storia dunque si ripete: l’ente pubblico che non paga l’azienda che a sua volta non paga i dipendenti: l’anello debole della catena.

Disagi dunque nei confronti dei 26 lavoratori che non ricevono gli stipendi di giugno, disagi anche nei confronti degli utenti del servizio pubblico dal momento che l’azienda non può garantire neanche la manutenzione del parco mezzi.

I dipendenti, intanto, sono disposti anche a manifestare pubblicamente il disagio nei prossimi giorni, qualora la situazione dovesse restare invariata.