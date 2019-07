Si riunisce oggi il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

A seguito dell’agguato dello scorso giovedì in via Ospedaletto è stato convocato per oggi, alle ore 11:00, presso il Palazzo del Governo di Barletta, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui prenderà parte anche il Sottosegretario di Stato per l’Interno On. Carlo Sibilia che ha commentato così la sua presenza: «alla luce dei fatti di cronaca verificatisi nella città di Andria ritengo necessario, anche a seguito delle sollecitazioni dei parlamentari della zona, partecipare al comitato di ordine e sicurezza pubblica provinciale. Per la provincia Bat stiamo lavorando intensamente al Ministero dell’Interno per far sì che i lavori della Questura finiscano quanto prima.

L’obiettivo è garantire ai cittadini un presidio di legalità e controllo del territorio e, allo stesso tempo, ai poliziotti le strutture e i mezzi per svolgere al meglio la loro attività.

Nell’attesa che i lavori vengano completati, è necessario rafforzare la vigilanza in questi luoghi attraverso attività di prevenzione e contrasto alla criminalità» ha concluso l’esponente del Movimento Cinque Stelle.