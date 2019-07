Federico Amelii, 22 anni, di Pescara, è giunto in Puglia in bici, con la sua “Graziella”. Federico è un giovane studente in Ingegneria e per la sua tesi di laurea si sta occupando di piste ciclabili. Una scelta bizzarra quella di percorrere chilometri e chilometri in bicicletta, dettata dalla necessità di viaggiare “slow” per godere della bellezza dei paesaggi, dei monumenti che altrimenti non riuscirebbe a cogliere viaggiando in macchina a velocità decisamente più sostenuta.

«L’Italia mi è sempre stata raccontata ma non ho avuto mai la possibilità di vivermi ogni paesino. Già in più di 200 chilometri ho visto paesi che nel loro piccolo mi hanno lasciato tanto. La bici ha il pregio di essere uno strumento che ci permette di rallentare: i paesi nordici ce lo hanno insegnato!

Ho scelto di fare questa pazzia e mi sono reso conto che quando passi davanti a una chiesa, o ad un qualsiasi paesaggio, con la bici è completamente diverso che con la macchina perché per attraversare quei luoghi ci impieghi un po' e quel po' di tempo lo “spendi” a vedere meglio la bellezza che hai di fronte».

Federico ci invita a rallentare, perché correndo troppo c’è il rischio che il progresso ci faccia regredire: rallentando riusciamo a capire e a cogliere meglio i particolari non solo di un monumento ma anche delle persone che abitano i luoghi attraversati. Abbiamo conosciuto Federico venerdì scorso in quanto ospite di Dorian Nox (Luca Ribatti) alla cena de “La Téranga” e, a conclusione della serata, ha ringraziato la Comunità Migrantesliberi per il viaggio ben più lungo fatto con l’assaggio dei piatti tipici della cucina dal mondo e l’ascolto delle testimonianze portate ai presenti: «Torno a casa come se avessi percorso più di 2000 chilometri in bici in un giorno».

Una gran bella serata impreziosita dalla performance a sorpresa di Dorian Nox dedicata alle sue origini andriesi dopo la visione del suo pezzo, ironico e un po’ spaccone, dal titolo “Da Giù”. Una cena, quella de “La Téranga” che, a conclusione di un mese intenso di eventi culturali promossi all'interno del cortile di Casa Acc. S. M. Goretti, culmina con questo doppio omaggio a tutti i Sud del Mondo.