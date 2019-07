La grande musica dei Sottosuono, gruppo brit-pop/rock andriese, è stata la protagonista sul grande palco del suggestivo teatro “Mediterraneo” sul mare della costa biscegliese. La band andriese, composta da Raffaele D’Ercole alla voce e piano, Stefano Geniale alle chitarre, Leo Maniscalco al basso, Gianni La Notte alla batteria, vincitrice del "Sanremo Music Awards 2015" e attiva ormai in tutto il territorio nazionale, ha cantato brani di canzoni italiane e straniere e brani inediti come "Non è per te", "Parole in bilico" e "Danzese", si sono esibiti in uno show musicale "The power of music" che ha alternato la musica coinvolgente con brani di Pino Daniele, Negramaro, Queen, Coldplay e Imagine Dragons, alla danza e alle coreografie del coreografo e ballerino professionista pugliese Antonio Caggianelli.

Con lui sulla scena dell’anfiteatro biscegliese i ballerini della New Dance Academy diretta da Grazia di Pinto. Ad amplificare la portata artistica dello show anche gli interventi squisitamente teatrali a cura dello special guest della serata: Gianluigi Belsito.

Ad aprire la serata la sfilata di moda organizzata dalla stilista Antonella Di Benedetto con la seducente ed elegantissima pigiameria dell’azienda “Amaluna”, e i costumi da bagno dell’azienda “Acqua di Cocco” con le modelle Top Fashion di Carmen Martorana Eventi.

“Quella che proponiamo è una musica così trasversale che è difficile classificarla in una maniera. Per dare un riferimento, diciamo che ci concentriamo sul rock pop, con brani sia italiani che internazionali. I nostri spettacoli iniziano sempre con la ricerca di un contatto con il pubblico. Produciamo energia, grazie al trasporto di chi ci sta di fronte. È questa probabilmente la nostra forza, trasformare la carica del nostro pubblico”, così la definisce il direttore artistico Raffaele D’Ercole, nonché frontman della band.

A impreziosire la serata è intervenuto nel finale il mitico Dj Francesco Maria Crudele, in arte Papaceccio che ha coinvolto tutto il pubblico presente a ballare. Fondamentale anche il contributo offerto dai ballerini della New Dance Academy del maestro e coreografo biscegliese Antonio Caggianelli, che hanno realizzato coreografie suggestive a supporto del concerto. L'evento è stato condotto dalla presentatrice biscegliese Valeria Todisco. Lo spettacolo è stato patrocinato dal comune di Bisceglie che è stato rappresentato durante l’evento dalla presenza del consigliere comunale Miche De Noia. Il gruppo andriese ha saputo instaurare un contatto diretto col pubblico, emozionandolo e coinvolgendolo per oltre due ore e mezza, con la magia della grande musica in una serata resa ancora più gradevole dal fantastico panorama del Teatro Mediterraneo.