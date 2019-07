Tufariello rassicura i dipendenti Asa

La protesta dei dipendenti ASA sembra essere rientrata. Dopo la nota stampa riportata anche sulle pagine del nostro giornale, e il paventato sciopero collettivo dei dipendenti della ditta di trasporti pubblici previsto per la data odierna, in giornata di ieri il commissario prefettizio, il dott. Gaetano Tufariello ha convocato le parti per chiarire le motivazioni del blocco pagamenti all'ASA.

Alle ore 16, all'incontro con la gestione commissariale c'erano anche i soci dell'azienda di trasporto i quali hanno mostrato i bonifici effettuati per onorare i pagamenti degli stipendi dei lavoratori anticipando quanto dovuto in attesa che il comune liquidasse i crediti pregressi.

Tufariello ha garantito lo sblocco dei fondi entro i primi del mese di agosto 2019 permettendo all'ASA di anticipare l'anticipo relativo allo stipendio di luglio. Il commissario avrebbe altresì rassicurato i lavoratori una maggior attenzione relativa alla manutenzione mezzi, alla salute e alla sicurezza degli stessi autisti, nonché del servizio offerto ai fruitori dei mezzi pubblici.

A tali rassicurazioni la Filt si ritiene soddisfatta e, dopo aver messo al corrente i lavoratori dell'ASA ha deciso di sospendere la partecipazione al sit-in di protesta essendo venute meno le ragioni che ne hanno determinato la proclamazione, tutto questo in disaccordo con la Faisa-Cisal e Ugl che non hanno voluto partecipare alla convocazione del commissario.