Santa Messa in suffragio di Mons. Calabro il 4 settembre in cattedrale

Il 4 agosto del 2017 moriva improvvisamente, a causa di un arresto cardiaco, S.E. Mons. Raffaele Calabro, Vescovo della diocesi di Andria per oltre 27 anni.

Benché ricorra il 4 agosto p.v. il secondo anniversario dalla morte di Mons. Calabro, considerato questo periodo particolare dell’anno e le attività estive delle varie parrocchie, per favorire una maggiore partecipazione da parte dell’intera comunità ecclesiale, il Vescovo diocesano Mons. Luigi Mansi ha pensato che la Santa Messa in suffragio di Mons. Calabro sia celebrata mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 20:00 presso la Chiesa Cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo”, Andria.