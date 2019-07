Oggi il commissario prefettizio incontra il Forum "Ambiente Salute Andria"

Si terrà oggi l’incontro, a palazzo di Città, alle ore 17:00, tra i referenti dei gruppi di lavoro del Forum “Ambiente Salute Andria” e il commissario prefettizio per discutere di alcuni temi che riguardano la nostra città e la salute dei cittadini andriesi.

Diverse le tematiche oggetto dell’incontro: installazioni di nuovi ripetitori e messa in funzione dei vecchi (elettrosmog e 5G); discarica ex Daneco; falda acquifera di via Vecchia Barletta; roghi nelle periferie; sforamento valori centralina di rilevazione dell’aria di via Vaccina e situazione conferimento rifiuti.

Inoltre, sarà affrontata la discussione sulla possibilità di firmare un protocollo d’intesa tra associazioni ed ente, con lo scopo di donare alla città il “profilo della salute” che sarà elaborato da un pool di liberi professionisti e studiosi.

A ricordare l’appuntamento di oggi è stato, con un post su Facebook, il dott. Dino Leonetti, componente dell’associazione “Onda d’urto” che da anni lotta contro il cancro in città: «abbiamo lottato tantissimo e ancora lo stiamo facendo. Ma abbiamo perso troppo tempo. Perché?

Perché il nostro nemico non è mai stato solo il cancro. È stata l'ignoranza, il pregiudizio, la cattiveria, la sciatteria, l'arroganza, il menefreghismo, la tronfia vacuità, la miseria umana.

Circa la diffusione del cancro tra i giovani chi ha amministrato fino ad oggi ha trattato i cittadini con l'atteggiamento di chi aveva la certezza di aver bene operato e che fosse sempre tutto a posto. Noi davamo contezza di un fenomeno in drammatico incremento, davamo la segnalazione delle fonti di inquinamento, indicavamo le possibili indagini da farsi, le strategie di prevenzione, ma non siamo stati mai ascoltati. Mentre ci aggiornavano dell'ennesima diagnosi di cancro , mentre si celebravano funerali ci veniva detto che era tutto a posto. Non ci siamo arresi.

Finalmente è arrivato il giorno dell'ascolto.

Oggi un uomo indicato dal Prefetto, giunto per nomina diretta in città dopo il disastro amministrativo ad opera dei governanti democraticamente eletti, accoglierà una delegazione di cittadini che porteranno le nostre istanze.

Chiediamo che il nostro diritto di cittadini a vivere in una città sana venga rispettato, offriamo una mano per redigere una mappa dei bisogni, il Profilo di Salute della città. Chiediamo anche di arginare i fattori di rischio per cancro che sono già qui in mezzo a noi e che si possono bloccare, se solo lo si volesse.

Dai, che possiamo ancora farcela, possiamo tentare di diminuire l'impatto dei fattori di rischio di neoplasie maligne tra i nostri bambini, adolescenti, giovani e le loro famiglie. Insieme, uniti».